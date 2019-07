Metro : projet pilote avec E.ON pour des économies d'énergie

02/07/2019 | 14:55

Le groupe énergétique E.ON et la chaine de magasins real, enseigne du groupe Metro, font part d'un projet pilote dans un supermarché de Krefeld (Rhénanie du Nord-Westphalie), pour en réduire la consommation d'électricité.



Dans ce magasin pilote, à partir de la fin octobre, un système de gestion du bâtiment intelligent contrôlera les systèmes de chauffage, de ventilation, d'air conditionné, d'éclairage et de refroidissement.



Un système de contrôle et de mesure apprendra ensuite comment la consommation électrique de chaque composant se comporte en cours de journée, de façon à optimiser l'ensemble de la consommation électrique grâce à une technologie de contrôle intelligent.



