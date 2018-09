Metro : va se séparer de sa chaine Real

14/09/2018 | 10:25

L'action Metro avance de 0,7% à Francfort, au lendemain de l'annonce par le groupe de distribution allemand de sa décision de se séparer de sa chaine de magasins alimentaires Real et des activités associées.



Il rappelle qu'après sa rationalisation de ces dernières années, Real opère actuellement 282 supermarchés en Allemagne, employant environ 34.000 personnes et disposant d'un portefeuille immobilier attractif de 65 sites.



Ce processus de cession, pour lequel Metro étudiera différentes options, doit lui permettre de se concentrer sur la distribution de gros. Pour rappel, il s'est déjà séparé de la distribution d'électronique grand public sous le nom de Ceconomy.



