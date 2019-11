Metro AG : S'attendre au retour d'une tendance affirmée 15/11/2019 | 09:32 achat conditionné Opération conditionnée invalidée

Cours d'entrée : 15.2€ | Objectif : 16.08€ | Stop : 14.7€ | Seuil d'invalidation : 14.6€ | Potentiel : 5.79% Après plusieurs semaines d'oscillations horizontales, le titre Metro AG pourrait bien renouer avec une orientation franche. La sortie de l'actuel trading range devrait donner le point de départ d'un retour de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 15.2 € pour viser les 16.08 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.28 fois son chiffre d'affaires.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.67 pour 2019 et de 14.49 pour 2020, la société fait partie des moins chères du marché.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 13.58 EUR.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.