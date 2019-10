Metro : Oddo ajuste ses prévisions de BPA 2019/2020

28/10/2019 | 11:37

Oddo estime que la cession de la Chine, bien que justifiée sur le plan stratégique, sera dilutive de 10% en Ebitda, sachant que le problème russe n'est pas réglé. La cession de Metro China est sur la base d'une VE de 1.9 MdE



Le bureau d'analyses estime que les ventes du 4ème trimestre 2018/19 est en ligne en dépit d'une nouvelle contre-performance en Russie (encore 20% de l'Ebitda du groupe).



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 14,50 E. ' Le titre bénéfice d'une prime de 12.6% en multiples (PE et EV/Ebit) face aux pairs européens, ce qui nous sommes déjà généreux '. Les analystes estiment qu'il n'y a pas de potentiel de revalorisation.



Oddo ajuste ses prévisions de BPA 2019/20e de -22%.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.