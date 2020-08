Metro : de nouvelles prévisions pour l'exercice 2019/2020

04/08/2020 | 11:59

Le distributeur allemand Metro a décidé mardi de dévoiler de nouvelles perspectives pour son exercice 2019/2020, qui se clôturera fin septembre, après avoir constaté une évolution 'très positive' de ses ventes au cours des dernières semaines.



Le groupe estime désormais disposer d'une visibilité suffisante pour formuler des prévisions et indique tabler sur un repli de ses ventes à périmètre comparable entre 3,5% et 5% sur l'exercice en cours.



Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) est, lui, attendu en baisse de 200 à 250 millions d'euros par rapport à celui de l'exercice précédent.



Sur le troisième trimestre, clos fin juin, les ventes se sont repliées de 17,5% à périmètre comparable, à 5,6 milliards d'euros, pour un Ebitda ressorti à 175 millions d'euros.



S'ils saluent des chiffres en ligne avec les attentes, les analystes préviennent que le reprise restera compliquée pour le grossiste.



'Le groupe devrait certes, être en mesure de récupérer une grande partie de l'activité perdue en 2020/2021 (...), mais il restera très dépendant du cycle économique lié à sa clientèle principale l'hôtellerie/restauration), qui est, par ailleurs, la plus rentable', préviennent ce matin les équipes d'Oddo BHF.



Des réserves qui ne suffisaient pas à ralentir la progression du cours de Bourse du distributeur, qui gagnait près de 4% mardi en fin de matinée à Francfort.



