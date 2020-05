Metro : le titre chute,'considérablement affecté' par Covid19

07/05/2020 | 11:25

Le titre enregistre une chute de près de 7% après l'annonce des trimestriels et des prévisions dans la cadre de la pandémie.



Le groupe allemand Metro a annoncé une augmentation de ses ventes pour le deuxième trimestre de son exercice 2019/2020, la croissance à donnée constante s'étant accélérée en Europe de l'Est.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a augmenté de 1,8% à 6 milliards d'euros, avec une croissance des ventes de 2,3% à données comparables, selon le communiqué du groupe.



L'EBITDA hors coûts de transformation et contributions au résultat des transactions immobilières a atteint 133 millions d'euros au cours du trimestre, contre 130 millions d'euros il y a un an.



'Les chiffres apparaissent peu ou prou dans la cible des attentes du consensus', a déclaré Invest Securities, basé à Paris.



Cependant, le développement des affaires depuis la mi-mars a été 'considérablement affecté' par Covid-19, a indiqué le groupe dans son communiqué.



Metro a déclaré s'attendre à ce que chaque mois en raison de la situation actuelle entraîne une baisse des ventes de 2% par rapport à l'année précédente.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.