Metro Bank PLC : plus bas historique après l'échec d'un refinancement

Les actions Metro Bank ont perdu 17% à l'ouverture, avant de limiter leurs pertes à 9% puis de replonger. Peu avant midi, elles se négociaient 229 GBp pièce, en baisse de 16%. La banque lancée en 2010 est dans la tourmente après avoir annoncé en début d'année des erreurs comptables affectant ses réserves.

L'établissement a abandonné une émission obligataire de 200 à 250 M£ hier lundi, faute d'investisseurs en dépit d'un généreux coupon de 7,5%. Barclays pense que Metro Bank va devoir céder des fractions de son portefeuille de prêts pour se conformer aux exigences réglementaires. "Indépendamment de la question de savoir si Metro peut éventuellement émettre de la dette, nous pensons qu'il y a de plus en plus de probabilité et de besoin pour Metro de se départir de ses actifs non-essentiels", ont déclaré les analystes de Barclays.

Le titre a sombré de plus de 80% depuis le début de l'année.