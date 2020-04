Metro Inc. : Pression acheteuse

Données financières (CAD) CA 2020 17 236 M EBIT 2020 1 215 M Résultat net 2020 759 M Dette 2020 2 835 M Rendement 2020 1,57% PER 2020 18,7x PER 2021 17,2x VE / CA2020 1,00x VE / CA2021 0,98x Capitalisation 14 434 M Prochain événement sur METRO INC. 22/04/20 Premier semestre 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 55,91 CAD Dernier Cours de Cloture 57,13 CAD Ecart / Objectif Haut 8,52% Ecart / Objectif Moyen -2,14% Ecart / Objectif Bas -30,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Eric Richer La Flèche President, CEO & Non-Independent Director Réal Raymond Chairman François Thibault Chief Financial Officer, Treasurer & EVP Frédéric Legault Vice President-Information Systems Éric Legault Vice President-Technology Infrastructure