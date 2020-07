Metropole Television : Acquisition d'EPITHETE FILMS

Le Groupe M6 a conclu l'acquisition d'EPITHETE FILMS, société détentrice d'un catalogue de 25 longs métrages, parmi lesquels la trilogie Belle et Sébastien, Malabar Princess, Ridicule, La jeune fille et les loups, Tu seras mon fils.

Avec cette acquisition ciblée, le Groupe M6 poursuit la consolidation de ses activités de distribution de droits audiovisuels en complétant son catalogue, désormais riche de plus de 1 300 titres.

Neuilly-sur-Seine, le 1er juillet 2020

M6 Group announces the acquisition of EPITHETE FILMS, that holds a catalogue of 25 feature films, such as the Belle et Sébastien trilogy, Malabar Princess, Ridicule, La jeune fille et les loups, Tu seras mon fils.

With this targeted acquisition, M6 Group continues the consolidation of its activities of distribution of audiovisual rights by extending its catalogue, which now contains more than 1 300 feature films.

Neuilly sur Seine, 1 July 2020

