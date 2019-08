Mettler-Toledo a augmenté son bénéfice au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant américano-suisse d'instruments de précision Mettler-Toledo a augmenté son chiffre d'affaires de 1% à 731,4 millions de dollars au 2e trimestre 2019. En monnaies locales, la croissance a atteint 5%, a indiqué l'entreprise basée à Greifensee jeudi soir.

Le bénéfice net a progressé de 14% à 127,16 millions de dollars, soit un bénéfice net par action de 5,15 (4,41) dollars.

La demande a été solide avec une très bonne progression dans le segment des instruments de laboratoires et une bonne croissance dans le segment Industrie. Les régions Amérique du Nord et du Sud ainsi que la Chine se sont révélées solides, alors que les ventes ont reculé en Europe, en raison d'un effet de base. La forte hausse du bénéfice trimestriel repose sur les initiatives d'accroissement de l'efficience et a été obtenue malgré des effets de change et de droits de douane défavorables.

Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 1,41 milliard de dollars et le bénéfice net de 17% à 239,0 millions.

Pour la suite de l'exercice, Mettler-Toledo indique tabler sur une croissance d'environ 5% du chiffre d'affaires en monnaies locales et sur un bénéfice net ajusté par action de 22,69 à 22,75 dollars. Au 3e trimestre, la croissance en monnaies locales devrait atteindre 4-5% et le bénéfice net ajusté par action se situer entre 5,65 et 5,75 dollars.

