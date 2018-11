Mettler-Toledo: ventes et bénéfice en hausse au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant américano-suisse d'instruments de précision Mettler Toledo a augmenté ses ventes et son bénéfice au 3e trimestre. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,1% à 734,8 millions de dollars. En monnaies locales, la hausse est de près de 7%. Par régions, l'augmentation a atteint 5% en Amérique, 3% en Europe et 11% en Asie et dans le reste du monde.

Le bénéfice d'exploitation ajusté a progressé de 13% à 182,0 millions de dollars et le bénéfice net de 21% à 126,7 millions. Le bénéfice net par action s'est inscrit à 5,04 dollars, après 4,10 dollars un an plus tôt à pareille époque.

La progression a été bonne en particulier pour les instruments de laboratoires a précisé l'entreprise. Les affaires en Chine se sont très bien développées malgré une base de comparaison exigeante. Les résultats ont été soutenus par les marges et les initiatives de productivité.

Pour le 4e trimestre, Mettler-Toledo prévoit une hausse de 6% environ du chiffre d'affaires en monnaies locales et un bénéfice net par action entre 6,72 et 6,77 dollars.

La prévision de croissance en monnaies locales est d'environ 5% en 2019, avec un bénéfice net par action entre 22,40 et 22,60 dollars.

