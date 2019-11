Les USA vont classer les cartels mexicains comme terroristes

(Actualisé avec gouvernement mexicain, précisions)

WASHINGTON/MEXICO, 27 novembre (Reuters) - Donald Trump a annoncé qu'il allait inscrire les cartels mexicains de la drogue sur la liste américaine des organisations terroristes, pour leur implication dans le narcotrafic et la traite d'êtres humains, ce qui a poussé dans la foulée Mexico à demander la tenue de discussions avec Washington.

S'exprimant dans un entretien avec Bill O'Reilly, figure conservatrice des médias, diffusé mardi, le président américain a déclaré qu'il travaillait sur cette question depuis 90 jours.

"Vous savez, une désignation n'est pas simple, il y a tout un processus, et nous sommes bien engagés dans ce processus", a dit Donald Trump.

Quelques instants plus tard, le ministère mexicain des Affaires étrangères a indiqué qu'il allait rapidement demander des discussions à haut niveau ministériel avec des représentants du département d'Etat américain afin d'évoquer cette question, de même que les flux d'armes et d'argent destinés au crime organisé.

Plus tôt ce mois-ci, Donald Trump avait proposé sur Twitter de l'aide au Mexique pour faire la guerre aux cartels de la drogue et les éradiquer, après que neuf membres d'une famille americano-mexicaine ont été tués lors d'une embuscade dans le nord du Mexique. (Makini Brice et Eric Beech à Washington, Diego Ore à Mexico; Jean Terzian pour la version française)