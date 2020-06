Mexique: abaissement du taux directeur à 5% à cause du Covid-19

Mexico (awp/afp) - La Banque centrale du Mexique a abaissé jeudi pour la neuvième fois consécutive son taux directeur, à 5%, pour tenter de relancer l'économie face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus.

Le comité des gouverneurs de la Banque centrale a pris "à l'unanimité" la décision d'une baisse de 50 points, selon un communiqué.

"Les défis que la pandémie pose à la politique monétaire comprennent à la fois l'impact significatif sur l'activité économique et un choc financier", indique l'institution.

L'économie mexicaine, la deuxième d'Amérique latine après le Brésil, a connu une contraction importante au cours du premier trimestre de l'année alors que les effets de la pandémie "se sont aggravés en avril", souligne la Banque centrale.

"Bien que la réouverture de certains secteurs et régions en mai et juin entraînera une certaine reprise de l'activité économique, l'impact a été considérable et l'incertitude persiste", avertit le comité.

Pour Gabriela Siller, analyste de la banque locale Base, "la baisse du taux encourage la consommation et l'investissement fixe". Elle souligne qu'il s'agit du niveau le plus bas du taux de référence depuis novembre 2016.

"A l'avenir, on s'attend à ce que la Banque centrale poursuive les réductions, en raison du ralentissement économique. A Base, nous prévoyons qu'à la fin de l'année, le taux de référence sera de 4 %", a ajouté Mme Siller dans un rapport destiné à ses clients.

Selon la Banque centrale, l'économie mexicaine pourrait se contracter de 8,8% en raison des effets de la pandémie. Le Fonds monétaire international (FMI) a tablé mercredi sur une baisse de 10,5%.

afp/rp