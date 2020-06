USA-Evacuations en Louisiane avant la tempête tropicale Cristobal

HOUSTON, 6 juin (Reuters) - La tempête tropicale Cristobal se dirigeait samedi vers le golfe du Mexique aux États-Unis apportant des vents violents et de fortes pluies, ce qui a provoqué l'évacuation de dizaines de plateformes pétrolières offshore ainsi que celle d'une communauté côtière de Louisiane.

Cristobal, dont les vents atteignent 85 kilomètres/heure (km/h), devrait se renforcer quelque peu avant de toucher terre dimanche en fin de journée le long de la côte de la Louisiane, selon le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

Grand Isle, une île-barrière sur la côte de la Louisiane, a fait l'objet d'une évacuation obligatoire en prévision d'une onde de tempête qui devrait atteindre 1,2 mètre dans une zone située entre Morgan City, en Louisiane, et l'embouchure du Mississippi.

Cristobal ne devrait pas se transformer en ouragan mais ses fortes pluies pourraient provoquer des inondations soudaines sur la côte du Golfe du Mexique où il pourrait tomber entre 10 cm et 20 cm de pluie, selon les prévisions du NHC.

Les compagnies pétrolières ont évacué samedi 177 installations offshore du Golfe du Mexique et stoppé la production de 616.000 barils de pétrole par jour et de 853 millions de pieds cubes de gaz naturel par jour, a indiqué le Bureau of Safety and Environmental Enforcement.

Les neuf raffineries de pétrole de Louisiane situées sur le chemin de Cristobal prévoient de continuer à fonctionner malgré les pluies et les vents violents qui devraient balayer une zone située entre Bâton Rouge et la Nouvelle-Orléans, selon des sources proches du dossier.

La capacité combinée de ces neuf raffineries représente environ 12% du total national équivalent à 18,8 millions de barils par jour (bpj). Les plateformes américaines du Golfe du Mexique représentent quant à elles environ 1,93 million de bpj, soit environ 15% de la production pétrolière quotidienne totale des États-Unis.

Samedi après-midi, la tempête se trouvait à près de 500 kilomètres au sud de l'embouchure du Mississippi et se dirigeait vers le nord à environ 19 km/h, selon le NHC.

(Erwin Seba et Gary McWilliams, Blandine Hénault pour la version française)