Un Français enlevé au Mexique, confirme le Quai d'Orsay

PARIS, 25 novembre (Reuters) - La France a confirmé lundi l'enlèvement d'un de ses ressortissants au Mexique, soulignant que tout était mis en oeuvre pour qu'il soit "retrouvé le plus rapidement possible".

Selon des médias mexicains, l'homme aurait été enlevé dimanche avec un ressortissant mexicain alors qu'ils effectuaient une excursion dans le parc national Nevado de Toluca, dans l'Etat de Mexico.

"Nous confirmons l’enlèvement d’un ressortissant français au Mexique. Le centre de crise et de situation du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ainsi que notre ambassade au Mexique sont mobilisés pour que notre compatriote soit retrouvé le plus rapidement possible, en relation étroite avec les autorités locales", a déclaré le Quai d'Orsay lors d'un point de presse électronique. (Sophie Louet avec John Irish, édité par Jean-Michel Bélot)