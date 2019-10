L'AG de Meyer Burger va au-delà des questions de personnes, selon son président

Zurich (awp) - Confronté à une crise persistante de la branche, l'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger réagit avec un changement de cap stratégique. Selon son président Remo Lütolf, celui-ci serait mis en danger si le groupe d'actionnaires mené par la société de participations Sentis venait à imposer son candidat Mark Kerekes au conseil d'administration à l'occasion de l'assemblée générale (AG) qui doit se tenir le 30 octobre.

Dans un entretien à AWP, le dirigeant s'est dit confiant de voir la recommandation de rejet émise par le conseil d'administration suivie par les actionnaires et compte sur une participation massive. A ses yeux, une collaboration confiante et constructive avec le directeur adjoint du véhicule d'investissement aux mains du magnat russe Petr Kondrashev n'est pas possible.

"Nous sommes d'avis que ses qualifications professionnelles ne répondent pas aux exigences pour être administrateur d'une entreprise technologie cotée en Bourse", a lancé le président de Meyer Burger. A cela s'ajoute le risque de voir partir l'actuel directeur général (CEO) Hans Brändle, qui pilote le recentrage de l'industriel thounois.

Remo Lütolf reproche à Sentis de s'être contenté jusqu'ici de critiquer, sans formuler de proposition stratégique digne de ce nom. Le refus de la collaboration avec Oxford PV a mis à jour une divergence fondamentale entre les deux parties. Selon le président de Meyer Burger, Sentis méconnaît le potentiel que renferme le savoir-faire d'Oxford, qui permet à Meyer Burger d'être à l'avant-garde sur le plan technologique.

La production confiée au fabricant norvégien de panneaux solaires REC fait aussi partie de ce réalignement stratégique. Il s'agit d'une étape cruciale pour l'établissement de l'hétérojonction comme technologie solaire de référence, a affirmé M. Lütolf. Les premiers 100 mégawatts (MW) sur une capacité totale de production de 600 MW ont été activés au cours des dernières semaines, et les choses se passent "vraiment très bien", à en croire le président de Meyer Burger.

Le groupe thounois a ainsi adopté un modèle de partenariat protégé, qui lui permet de percevoir une rétribution à mesure de la concrétisation d'objectifs déterminés. "C'est un modèle de revenu inédit dans l'industrie solaire", a signalé M. Lütolf.

