Meyer Burger Technology AG : déficitaire, le groupe cherche un nouveau modèle

L'action Meyer Burger chute de plus de 16% à la Bourse de Zurich, après les mauvais chiffres annoncés ce matin par le spécialiste des matériels pour l'énergie solaire. Sa capitalisation recule à 262 MCHF, pour un titre qui cote 0,3532 CHF. Le chiffre d'affaires semestriel a chuté, passant de 232,3 à 122 MCHF, tandis que l'Ebitda passait du vert (29,2 MCHF) au rouge (-14 MCHF). La cession de l'activité Wafers permet toutefois au résultat net d'être équilibré. Les entrées de commandes sont restées quasiment stables à 94 MCHF, ce qui signifie qu'elles ne couvrent pas les facturations. Le management évoque un contexte concurrentiel particulièrement rude.



Le conseil d'administration a décidé de lancer une revue des activités et de la stratégie, sans en dire plus à ce stade. En parallèle, un gros accord cadre pouvant atteindre 100 MCHF a été annoncé avec une jeune pousse américaine conduite par des vétérans du secteur. Un contrat appelé à être intégré dans les bilans au 4ème trimestre 2019, qui ne suffit pas à dérider le marché.