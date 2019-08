Meyer Burger a souffert d'une demande anémique au 1er semestre

Zurich (awp) - L'équipementier de l'industrie solaire Meyer Burger a pâti sur le premier semestre d'une demande souffreteuse dans le domaine photovoltaïque, notamment en Chine, principal débouché. La direction affiche néanmoins sa confiance dans les perspectives à moyen et long terme de son secteur d'activité et compte sur un nouveau partenariat pour doper sa production de modules d'hétérojonction à connexion intelligente.

Le chiffre d'affaires semestriel s'est comme effondré de près de moitié à 122,6 millions de francs suisses, tandis que les entrées de commandes ont fondu de près d'un tiers à 94,9 millions, sous l'impact notamment de la cession des activités de découpe de plaques ("wafer").

Le produit de cette opération a certes permis de maintenir comme promis fin juillet à l'occasion d'un avertissement sur résultats à flot le résultat net, divisé par près de cinq sur un an à 1,8 million. Le résultat opérationnel (Ebit) par contre dégringolé pour déboucher sur un déficit de 21,1 millions, contre un excédent de 14,9 millions un an plus tôt.

jh/op