Meyer Burger: assemblée générale extraordinaire fixée au 30 octobre

Zurich (awp) - Le fournisseur de l'industrie solaire Meyer Burger convoque une assemblée générale le 30 octobre prochain à Berne, a-t-il indiqué lundi soir.

Le conseil d'administration a pris en compte une demande en ce sens d'un groupe d'actionnaires autour de Sentis PCC, une société de participation de Petr Kondrashev, a-t-il précisé. Ce groupe d'actionnaires propose notamment l'élection de Mark Kerekes, co-directeur et membre du conseil d'administration de Sentis PCC au conseil d'administration du groupe bernois en difficultés.

Selon les plus récentes données officielles, Sentis détient un bon 11% des actions Meyer Burger et avait réclamé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire à fin juillet passé.

L'invitation formelle et les points à l'ordre du jour ainsi que les propositions, les motifs du groupe d'actionnaires et les recommandations du conseil d'administration seront publiées au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée, a encore précisé Meyer Burger.

