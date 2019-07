Meyer Burger: l'actionnaire Sentis Capital accroît la pression

Zurich (awp) - La société de participations Sentis Capital annonce vendredi détenir désormais 8,219% du capital du groupe technologique thounois Meyer Burger, ainsi que plus de 10% des droits de vote, en association avec des partenaires. Elle veut peser de tout son poids pour l'élection de deux représentants au conseil d'administration.

Au vu des derniers développements chez Meyer Burger Technology (MBT), qui fabrique des machines pour la production de panneaux solaires, "des décisions rapides s'imposent", relève vendredi Sentis Capital. Un éventuel changement de stratégie doit être communiqué ouvertement.

Le groupe formé autour de Sentis Capital, avec le fonds Teutonia Opportunity et un cercle d'actionnaires privés, exigent la convocation d'une assemblée générale extraordinaire avant même toute réorientation stratégique. Les actionnaires, treize ans après l'entrée en Bourse de l'entreprise, n'ont toujours pas reçu le moindre dividende, souligne-t-il.

Le groupe propose Anton Karl et Mark Kerekes pour compléter le conseil d'administration. Ceux-ci disposent, relève le communiqué, d'une vaste expérience et s'engagent à accomplir leurs fonctions pour un franc symbolique jusqu'à ce que MBT atteigne un résultat opérationnel (Ebitda) de 100 millions d'euros par an.

Sentis Capital est détenue par l'investisseur russe Pyotr Kondrashev. Mercredi, informé déjà des doléances de la société de participations, le groupe oberlandais avait indiqué que son organe de surveillance examinerait la demande de son grand actionnaire.

Selon les indications disponibles avant vendredi, Sentis Capital possédait alors 6,12% de Meyer Burger. L'entreprise subit une pression tarifaire qui s'exerce sur l'ensemble des équipements photovoltaïques, à laquelle s'ajoutent des reports de commandes.

op/maj