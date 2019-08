Meyer Burger: l'actionnaire Sentis revoit un peu ses exigences

Zurich (awp) - Les actionnaires de l'équipementier en technologies solaires Meyer Burger regroupés autour de Sentis Capital réclament officiellement la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Les exigences écrites, publiées mardi, sont cependant moins véhémentes que celles formulées oralement précédemment.

Au lieu de l'élection de deux nouveaux membres au conseil d'administration, les actionnaires "activistes" en demandent un désormais, en la personne de Mark Kerekes, codirecteur et membre de l'organe de surveillance de Sentis Capital.

Mark Kerekes, relève la société de participation, jouit d'une vaste expérience à la fois technique et financière et s'engage à accomplir ses fonctions chez Meyer Burger sans toucher d'honoraires. Le groupe autour de Sentis détient, selon les dernières indications, plus de 11% du capital de Meyer Burger et est fort de 14 actionnaires.

Au vu des derniers développements chez Meyer Burger Technology (MBT), qui fabrique des machines pour la production de panneaux solaires, "des décisions rapides s'imposent". Un éventuel changement de stratégie doit être communiqué ouvertement.

Les actionnaires, treize ans après l'entrée en Bourse de l'entreprise, n'ont toujours pas reçu le moindre dividende, souligne Sentis Capital, une société de l'investisseur russe Pyotr Kondrashev. La convocation de l'assemblée devrait intervenir dans les trois prochaines semaines.

