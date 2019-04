Meyer Burger propose l'élection de 4 administrateurs

Zurich (awp) - Des changements vont intervenir au conseil d'administration de Meyer Burger à l'occasion de l'assemblée générale 2019. Eric Meurice, membre non-exécutif, a fait savoir qu'il ne se représenterait pas lors de cette assemblée du 2 mai prochain. Il a été élu président du conseil d'administration de la société française Soitec et n'a plus assez de temps à consacrer à l'entreprise thounoise, a-t-il expliqué.

En raison de l'orientation stratégique du groupe, le conseil d'administration estime par ailleurs qu'un conseil de quatre membres est suffisant, a indiqué Meyer Burger mardi soir. En conséquence, l'assemblée générale se verra proposer l'élection de MM. Remo Lütolf (membre et président), Hans-Michael Hauser, Franz Richter et Andreas R. Herzog.

Conseil d'administration et direction ont remercié M. Meurice pour son engagement et ses contributions précieuses et lui souhaitent tout de bon pour l'avenir.

rp/vj