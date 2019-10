Sentis critique la menace de démission du patron de Meyer Burger

Zurich (awp) - Sentis Capital a vivement critiqué lundi la menace de départ du directeur général de Meyer Burger, à deux jours d'une assemblée générale où la société de participations veut imposer son candidat au conseil d'administration.

"La menace de démission du directeur général de Meyer Burger (Hans Brändle) est contraire aux intérêts de la société et représente une entorse au devoir de diligence et de loyauté" et n'aurait "pas dû être utilisée comme argument contre l'élection de Mark Kerekes", le candidat de Sentis, a estimé ce dernier dans un communiqué.

Selon l'actionnaire activiste, qui a demandé l'avis du juriste Peter Kunz de l'Université de Berne, il n'existe pas de conflit d'intérêt entre Sentis, Meyer Burger et M. Kerekes.

L'assemblée générale extraordinaire du fournisseur de l'industrie solaire agendée mercredi à Berne s'annonce houleuse.

Le cabinet de conseil aux actionnaires Glass Lewis a en effet récemment annoncé qu'il se prononçait en faveur de la proposition de Sentis, qui souhaite faire entrer son représentant, l'autrichien Mark Kerekes résidant à Zoug, au conseil d'administration. Une autre société de conseil, zRating, s'est aussi prononcée en faveur de la proposition de Sentis.

"Manque de confiance"

En revanche, le conseiller en droits de vote ISS et la fondation Ethos ont affiché leur soutien au conseil d'administration de l'industriel thounois et recommandent de rejeter l'élection de M. Kerekes.

Le président de Meyer Burger, Remo Lütolf, avait récemment critiqué le manque d'expérience industrielle de M. Kerekes, décrit comme un banquier d'affaires. Il avait aussi mis en exergue "le manque de confiance" dans le candidat "après plus de 12 mois d'attaques" contre la direction de la société, dans un entretien au journal Jungfrau Zeitung.

M. Lütolf avait par ailleurs relevé le risque de "délit d'initié" si M. Kerekes était élu au conseil d'administration, Sentis Capital détenant et négociant des actions et dérivés de Meyer Burger.

Sentis Capital revendique une participation de 8,2% dans Meyer Burger. Le groupe d'actionnaires autour de Sentis comprend 14 membres et contrôle 11,5% du groupe. Mark Kerekes est co-directeur et membre du conseil d'administration de Sentis.

Cette dernière, domiciliée au Liechtenstein, est une filiale d'Elbogross détenue par l'homme d'affaires russe Petr Kondrashev dont la fortune est estimée par Forbes à 1,4 milliard de dollars. M. Kondrashev figure sur la liste Caatsa ("Countering America's Adversaries Through Sanctions Act") des oligarques russes compilée en 2017 par l'administration américaine et pouvant donner lieu à des sanctions.

Meyer Burger se trouve en difficultés depuis plusieurs années. Au premier semestre, l'entreprise a enregistré un bénéfice net divisé par près de cinq sur un an à 1,8 million de francs suisses, tandis que le résultat opérationnel (Ebit) a affiché une perte de 21,1 millions, contre un excédent de 14,9 millions au premier semestre 2018.

A l'avant-veille de l'AG, l'action Meyer Burger était mollement recherchée. Le titre prenait 0,8% à 40 centimes dans un indice élargi SPI quasiment stable (-0,03%).

