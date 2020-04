MG International : # Avis de réunion valant avis de convocation AGO 26 mai 2020

prend acte que les dépenses somptuaires et/ou charges non déductibles du résultat fiscal, charges non déductibles au regard de l'article 39, 4 du CGI, s'élèvent à 81 280 €, approuve lesdites charges ainsi que l'augmentation d'impôt en résultant,

donne quitus, en conséquence, aux administrateurs, au Président, au Directeur général et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Deuxième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et sur le gouvernement d'entreprise du Conseil d'administration, et constaté :

Que le capital s'élève à la somme de 516 004,60 €,

Que le compte « primes d'émission, de fusion, d'apport » s'élève à la somme de 9 248 418 €,

Que la réserve légale s'élève à la somme de 51 601 €,

Que le report à nouveau s'élève à 1 624 763 €,

Que le bénéfice de l'exercice écoulé s'élève à 1 852 383 €,

Que les provisions réglementées s'élèvent à 59 275 €,

Décide d'affecter le résultat de la manière suivante : Soit…………………………………………………………………………………………… 1 852 383 € En totalité au « Report à Nouveau » qui de……………………………………………. 1 624 763 € Serait ainsi porté à…………………………………………………………………………. 3 477 146 €

prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Troisième résolution (Examen des conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38du Code de commerce,

approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de la société Maytronics Ltd. pour une durée de 6 exercices). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration,

prend acte de l'expiration du mandat d'administrateur de la société Maytronics Ltd. à l'issue de la présente assemblée,

décide de renouveler la société Maytronics Ltd dans ses fonctions de membre du conseil d'administration de la Société, pour une durée de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

La société Maytronics Ltd a fait savoir qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cinquième résolution (Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités). - L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procès-verbalpour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

******************************

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et conformément à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, il ne sera pas possible d'assister physiquement à l'Assemblée générale, qui se tiendra exceptionnellement à huis clos. Les informations ci-après tiennent compte des dispositions réglementaires découlant de ladite ordonnance.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, est invité à participer à cette assemblée à distance,