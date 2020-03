MG International : Communiqué Résultats annuels 2019

Communiqué Résultats annuels 2019

La Ciotat, le 10 mars 2020

Résultats annuels 2019 (en cours d'audit)

MG International - Maytronics France clôture pour le cinquième exercice consécutif avec une croissance à deux chiffres de +13% de son chiffre d'affaires et de +12% de son résultat net.

Dans un marché piscine orienté favorablement, la société se démarque toujours par la qualité et la performance de ses produits et leur constante adaptation fonctionnelle et de design aux tendances du marché.

La croissance du volume des ventes est assortie d'une pression sur les prix mais la bonne maîtrise des charges d'exploitation maintient les ratios de rentabilité.

Les comptes annuels 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du mardi 10 mars 2020 et sont en cours d'audit par les Commissaires aux Comptes de la société.

Le chiffre d'affaires 2019 s'établit à 47,5 M€. Le bénéfice net atteint 1 852 k€, les fonds propres 13,3 M€.

Comptes sociaux MG International SA 31/12/2019 31/12/2018 Var. (en k€) (12 mois) (12 mois) 12/19 - 12/18 Chiffre d'affaires 47 521 42 188 13% Consommations -31 206 -27 003 16% Marge brute 16 315 15 185 7% taux de marge 34,3% 36,0% -1,7 pt Charges d'exploitation courante -13 018 -12 477 4% Dotations nettes d'exploitation -874 -475 84% Autres charges / Autres produits 114 46 ns Résultat d'exploitation 2 537 2 279 11% Résultat financier -95 -83 15% Résultat exceptionnel -427 -434 -2% Impôt sur les bénéfices -163 -111 47% Résultat net 1 852 1 652 12%

Poursuite de la croissance du chiffre d'affaires

Soutenue par un marché de l'équipement de piscine en progression de 12% sur l'année 2019, Maytronics France poursuit sa croissance sur l'ensemble de ses produits de la branche Piscines Privées.

Le segment des robots électriques de piscine, activité principale de Maytronics France enregistre une progression importante de ses ventes.

La performance et la fiabilité des robots de la marque Maytronics et les services y afférents ne cessent de renforcer les partenariats avec les distributeurs. Au printemps 2019, cette relation de confiance a permis le co-financement de plusieurs campagnes de communication à la fois print et digitales, avec des enseignes nationales mais aussi avec le club des revendeurs indépendants Maytronics Elite.

L'activité de couvertures a connu, elle aussi, une forte progression (+19% de croissance du chiffre d'affaires) grâce au succès de la ligne Maytronics Cover qui accélère le glissement de l'offre vers des produits haut de gamme et grâce à l'excellente performance industrielle qui a permis de respecter des délais de livraison inférieurs à dix jours durant toute la saison créant un avantage concurrentiel significatif.

L'activité historique des alarmes de piscines en légère croissance en 2019 ne représente désormais plus que 7% de l'activité de Maytronics France.

L'activité dédiée à la sécurisation des bassins à usage collectif (Poséidon) est pour sa part soumise au ralentissement de l'activité en Europe au profit du continent asiatique. Avec un carnet de commande stable par rapport aux exercices précédents, une concurrence accrue sur le secteur et l'émergence de nouvelles technologies, les difficultés rencontrées cette année ont conduit à la dépréciation des actifs incorporels relatifs à cette activité.

L'évolution du taux de marge brute (-1,7 point par rapport à 2018) résulte principalement d'un mix client défavorable sur l'activité robots et de la pression exercée sur les prix par une concurrence accrue sur les deux branches d'activité ; piscines privées et publiques.

Résultat d'exploitation

Au-delà du renforcement récurrent des équipes pour structurer et soutenir la croissance, l'année 2019 a été marquée par la volonté du groupe de développer des synergies globales afin de gagner en efficience dans tous les domaines.

Néanmoins, le démarrage brutal de la saison qui nécessitait une forte réactivité a mis en difficulté notre prestataire logistique et la société a subi des surcouts et des aléas dans son processus de livraison des robots de piscine.

Enfin, grâce aux gains de productivité réalisés dans le processus de fabrication, l'activité couvertures de piscines participe également à l'amélioration globale de la rentabilité ; au-delà des attentes.

Ainsi, la croissance de l'activité assortie d'une bonne maîtrise des coûts ont permis une progression de la rentabilité conduisant à un résultat d'exploitation en forte hausse et s'établissant pour la période à 2.537 k€.

Résultats hors exploitation

Le résultat financier est essentiellement constitué des charges d'intérêts payés sur la dette senior due à Maytronics et sur les emprunts bancaires obtenus en 2017 et 2018 ainsi que des écarts de change.

Le résultat exceptionnel est impacté par la dépréciation d'actifs incorporels relative à l'activité de sécurité de piscines.

Sur l'exercice 2019, l'impôt sur les sociétés s'élève à 267 k€ après imputation des déficits reportables. Par ailleurs, Maytronics France bénéficie d'un crédit d'impôt recherche généré par les activités de R&D.

L'exercice 2019 se solde ainsi par un bénéfice net de 1.852 k€ en progression par rapport à 2018 où il s'établissait à 1.652 k€.

Endettement et structure bilancielle

Sur l'exercice 2019, le total bilan de la société est passé de 29,1 M€ à 27,4 M€.

Outre les variations liées au cycle d'exploitation, les actifs et passifs à court-terme sont essentiellement constitués du stock élevé de produits finis constaté en fin d'année. Ce niveau de stock reflète la politique de croissance et la volonté du groupe de placer des stocks stratégiques sur les marchés locaux tant pour maximiser la productivité des usines en période basse que pour conserver des capacités additionnelles de production en juste à temps en saison haute.

Le financement du besoin en fond de roulement a nécessité l'utilisation d'une ligne de crédit court-terme en fin d'année.

L'endettement long-terme s'élève à 5,8 M€ et est composé de :

- La dette senior due à Maytronics Ltd (actionnaire majoritaire) qui s'élève au 31 décembre 2019 à 3,3 M€ hors intérêts courus suite aux premiers remboursements intervenus en 2019.

- Deux emprunts bancaires moyen-terme souscrits en 2017 et 2018.

Compte tenu de cette nouvelle structure financière court-terme et long-terme, le ratio Endettement net / Fonds propres (« gearing ») s'élève à 33% au 31 décembre 2019 contre 40% au 31 décembre 2018.

Perspectives

L'année 2020 débute avec le succès du référencement des produits Maytronics chez les Grands Comptes et une activité couverture en hausse de 20%. Les formations régionales déployées sur le territoire français à l'attention des techniciens piscine et des forces de vente ont démontré le bon avancement de préparation de la saison pour les partenaires de la société. Les plans marketing conjoints avec les enseignes de piscine sont d'ores et déjà planifiés pour maintenir l'attention commerciale durant la saison.

Les facteurs clés de succès historiques auxquels viennent s'ajouter la nouvelle gamme de robots de piscines connectés et la performance industrielle sur l'activité de couvertures automatiques de piscines devraient permettre d'atteindre les objectifs de croissance pour l'année à venir.

Les deux marchés principaux de robots et de couvertures de piscine sont soutenus par des rythmes de croissance intrinsèques de plus de 10% par an qui devraient profiter à l'ensemble des acteurs de ces marchés.

Coronavirus

En date du 10 mars 2020, la société et la maison-mère Maytronics disposent de stocks élevés de produits finis et de composants et leurs principaux fournisseurs en zone asiatique opèrent avec leurs capacités légèrement inférieures au nominal. Les risques sur la supply-chain sont modérés. Pour autant quelques pénuries de matières et de composants électroniques existent et le groupe peut en souffrir eu égard à son modeste volume d'achat à l'échelle des marchés mondiaux.

Concernant la situation sanitaire en France, la société a pris les précautions adéquates pour la protection de ses salariés mais reste soumise aux aléas du développement de l'épidémie et à ses conséquences structurelles sur l'activité économique.

Calendrier

Le rapport annuel 2019 sera publié le 17 avril 2020 après bourse.

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR001204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

C.Coulomb, Directrice Administrative et Financière - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 -contact@maytronics.fr

Mieux connaître MG International Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines. Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires. En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain. Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée. Avec 'Poséidon®', la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.

