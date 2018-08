MG International : # Communiqué Résultats du 1er semestre 2018

La Ciotat, le 2 août 2018

Résultats du 1er semestre 2018

(Comptes non audités)

MG International - Maytronics France achève le premier semestre 2018 sur une croissance de 17% de son chiffre d'affaires malgré une saison piscine au déroulement erratique. L'amélioration de la rentabilité d'exploitation a financé des campagnes marketing grand-public qui ont permis de consolider la place de la société sur ses marchés.

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'élève à 30,2 M€.

Le résultat d'exploitation atteint 3,2 M€.

Le résultat net progresse de 7% à 2,7 M€.

Les comptes intermédiaires (non audités), arrêtés par le Conseil d'Administration du 31 juillet 2018 font apparaître les éléments suivants :

Comptes sociaux MG International SA 30/06/2018 30/06/2017 Var. 31/12/2017 (en k€) (6 mois) (6 mois) 06/18 - 06/17 (12 mois) Chiffre d'affaires Consommat ions Marge brute taux de marge Charges d'exploitation courante Dotations nettes d'exploitation Autres charges / Autres produits 30 230 -20 118 25 945 -17 561 17% 15% 36 498 -23 741 10 112 33,5% -6 705 - 203 -11 8 384 32,3% -5 599 - 258 25 21% +1,2 pts 20% -21% ns 12 758 35,0% -10 676 - 658 0 Résultat d'exploitation 3 192 2 552 25% 1 424 Résultat financier -31 -59 ns - 146 Résultat exceptionnel - 429 -9 ns -3 Impôt sur les bénéfices -23 57 ns 74 Résultat net 2 709 2 541 7% 1 348 Capitaux propres Endettement à Long Terme (*) 10 135 5 550 8 619

Un premier semestre une nouvelle fois en croissance

Dans un contexte de marché très concurrentiel et malgré un démarrage tardif de la saison estivale impactée par des conditions météorologiques défavorables, Maytronics France poursuit sa croissance sur le segment des robots électriques de piscines, son activité principale.

L'activité de couvertures de piscines maintient sa dynamique de croissance et renforce ainsi sa position avec un chiffre d'affaires en progression de 28%. Portée par un marché de la construction de piscines en développement, la performance de cette activité est également soutenue par un mix produit plus favorable.

Sur un marché en légère croissance depuis plusieurs années, l'activité historique des alarmes de piscines progresse de seulement 3% sur le premier semestre 2018.

L'activité dédiée à la sécurisation des bassins à usage collectif (Poséidon) est pour sa part en-deçà des prévisions du fait notamment du décalage de certains projets. Le portefeuille de commandes s'élève à 3,8 M€ au 30 juin 2018.

L'évolution du taux de marge brute (+1,2 points par rapport au premier semestre 2017) résulte principalement de l'évolution du mix produit sur chacune des activités.

Progression de la rentabilité d'exploitation

Dans ce contexte de croissance, les charges d'exploitations progressent de 20%. Parallèlement aux hausses de charges directement liées au volume de ventes, le premier semestre 2018 est marqué par une intensification des frais marketing dans la continuité de la campagne publicitaire initiée en 2017. A noter, que l'activité couvertures de piscines contribue également à l'amélioration globale de la rentabilité grâce aux gains de productivité réalisés dans le processus de fabrication.

Le résultat d'exploitation, pour sa part, ressort ainsi en progression de 25% à 3.192 k€ contre 2.552 k€ sur le premier semestre 2017.

Le résultat financier est essentiellement constitué des charges d'intérêts (sur la dette senior détenue par Maytronics Ltd et sur l'emprunt bancaire souscrit en 2017) et des écarts de change.

Le résultat exceptionnel est impacté par la dépréciation d'actifs incorporels relative à l'activité de sécurité de piscines.

Le résultat net ressort ainsi à 2.709 k€ contre 2.541 k€ au premier semestre 2017.

Evolution de la structure bilancielle et endettement

Evolution de la structure bilancielle

Le total Bilan de la société est passé de 24,0 M€ à 38,8 M€ entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Outre les variations liées au cycle d'exploitation, cette variation s'explique par le stock excédentaire de produits finis constaté au 30 juin 2018 suite au ralentissement de l'activité sur le mois de juin.

Endettement

L'endettement long terme s'élève à 5.550 k€ au 30 juin 2018 et est composé de :

- La dette senior envers Maytronics Ltd, dont les échéances de remboursement ont été une nouvelle fois reportées d'un an par décision du Conseil d'Administration en accord avecl'actionnaire de référence, le premier remboursement est désormais prévu au second trimestre 2019.

-

D'un emprunt bancaire que MG International a souscrit en 2017 afin de financer sa croissance.

La société a également eu recours a une ligne de crédit court-terme pour financer son besoin en fonds de roulement lors de la saison piscine.

Compte tenu de cette nouvelle structure financière court-terme et long-terme, le ratio Endettement net / Fonds propres (« gearing ») s'élève à 63% au 30 juin 2018 contre 32% au 30 juin 2017.

Evènements post-clôture

En date du 24 juillet 2018, MG International a renforcé ses fonds propres par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 2.451 k€ à laquelle l'actionnaire majoritaire Maytronics Ltd a souscrit à hauteur de 2.145 k€ afin de soutenir sa filiale.

Perspectives

Maytronics France investit pour soutenir ses distributeurs et relancer les ventes durant les mois de Juillet et Août, avec plusieurs campagnes promotionnelles relayées en publicité radio et en marketing digital.

La société prévoit un troisième trimestre en léger retrait par rapport à son budget, tandis que le quatrième trimestre sera fortement dépendant des signatures de piscines à la rentrée, notamment pour l'activité couvertures automatiques.

