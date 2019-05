MG International : # Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 25 juin 2019

La Ciotat, le 20 mai 2019

Assemblée Générale Mixte du 25 juin 2019

-

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 25 juin 2019 à 10h, à l'Hôtel IBIS - ZI Athélia IV - 13600 La Ciotat.

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 20 mai 2019.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

-tout actionnaire nominatif pourra, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

-tout actionnaire pourra en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR001204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

C. Coulomb - Directrice Administrative et Financière - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 - contact@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.

Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.