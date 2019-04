MG International : # Rapport financier annuel 2018 0 18/04/2019 | 21:19 Envoyer par e-mail :

MG International S.A. Rapport annuel 2018 1 MG INTERNATIONAL Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 516 004,60 euros Siège social : Z.I. Athélia IV - 163 avenue des Tamaris, 13705 La Ciotat Cedex 441 743 002 R.C.S. Marseille RAPPORT DE GESTION ET SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018 I.Rapport d'activité 2018 - Situation et évolution de l'activité de la société et des filiales au cours de l'exercice clos - Faits marquants - Evénements postérieurs à la clôture - Evolution prévisible et perspectives d'avenir 1.1Présentation générale des branches d'activité MG International, filiale à 73% de Maytronics Ltd, regroupe plusieurs branches d'activité au sein du marché des équipements de piscine. La branche Piscines Privées exploitée par MG International depuis le siège situé à La Ciotat, opère sous le nom commercial « Maytronics France » et participe ainsi au renforcement de la marque Maytronics au niveau mondial. La branche piscines privées propose sur le territoire français aux revendeurs et aux fabricants de matériel de piscine : des alarmes pour la sécurité des piscines privées, activité historique de MG International SA, avec les alarmes commercialisées sous les marques Aquasensor et Aqualarm ainsi que sous marques distributeurs. Egalement, depuis 2015 la gamme d'alarme de piscine Précisio est commercialisée sous la marque Maytronics. des solutions de nettoyage des piscines avec les gammes de robots électriques de marque Dolphin, produit historique de Maytronics Ltd. Pour ces produits, MG International (« Maytronics France ») est l'importateur des produits du groupe, et la société est concentrée sur le marketing et la vente des équipements sur le territoire national. Ces activités sont soutenues par un centre logistique (externalisé) situé à proximité d'Aix en Provence, et par un centre de SAV et de pièces détachées situé à La Ciotat. des couvertures automatiques de piscine, sous les marques Aqualife et Maytronics Covers et sous marques de distributeurs, dont MG International (« Maytronics France ») est le concepteur et le fabricant. Un investissement important dans l'usine de fabrication de couverture a eu lieu en 2015, avec la prise de nouveaux locaux de 4500 m2 à La Ciotat (13) et le développement d'un équipement de production 2 totalement automatisé pour les tabliers de couvertures de piscines, qui sont réalisées sur mesure pour chacun des bassins à équiper. Le chiffre d'affaires de la branche piscines privées de MG International est réalisé par des ventes B to B aux magasins et aux constructeurs de piscines. La moitié du chiffre d'affaires est réalisée par la force de vente de l'entreprise, qui propose les produits auprès des pisciniers indépendants, tandis que les clients grands comptes et les référencements nationaux génèrent l'autre moitié du chiffre. MG International (« Maytronics France ») estime disposer de 1.600 points de ventes actifs sur le territoire national, au travers de ses ventes directes et des ventes indirectes via ses distributeurs. La branche Sécurité Piscines Publiques développe et commercialise un système breveté de surveillance assistée par ordinateur pour la détection de noyades sous la marque Poséidon. Poséidon opère depuis l'établissement secondaire sis à Boulogne Billancourt et depuis la filiale Poséidon Technologies Inc., basée à Atlanta aux Etats-Unis. La R&D et les études sont basées en France tandis que les opérations (installation et maintenance hardware et software) se répartissent entre les deux structures. Le chiffre d'affaires de Poséidon inclut les activités en France et à l'international (hormis les Etats-Unis). L'activité de Poséidon aux Etats-Unis à travers la filiale Poséidon Technologies Inc. (une cinquantaine de bassins en exploitation, la plupart sous contrats de maintenance pluriannuels) n'est pas incluse dans les états financiers de MG International. Poséidon travaille directement avec les collectivités locales et également avec des opérateurs privés qui exploitent des piscines publiques en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg ainsi qu'aux Etats-Unis et s'appuie sur un réseau de distribution à valeur ajoutée dans d'autres pays tels que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark, la Chine, le Japon et l'Australie. La commercialisation de Poséidon est dans la plupart des pays soumise aux règles des marchés publics. Les ventes de système nécessitent un important travail en amont auprès de la maîtrise d'ouvrage publique et des prescripteurs tels les architectes et les bureaux d'ingénierie spécialisés. L'installation du système est partiellement confiée à des sous-traitants. Dans environ la moitié des cas, les coûts d'installation sont pris en charge séparément par le donneur d'ordre et n'apparaissent donc pas dans le chiffre d'affaires de la branche piscines publiques. L'exploitation, la maintenance sont réalisés principalement par le paramétrage à distance et la télémaintenance depuis l'établissement de Boulogne Billancourt. Les contrats de maintenance, qui incluent le plus souvent les remplacements de pièces, la main d'œuvre et la garantie de maintien en condition opérationnelle des sites, constituent un engagement de longue durée de Poséidon. Poséidon est une assistance précieuse pour la surveillance des bassins publics. Les alertes fournies par le système ont permis d'éviter plus de 30 noyades. Contrôle de MG International Le contrôle capitalistique de MG International est exercé par Maytronics Ltd, société de droit israélien fondée en 1983, qui est le créateur et un des leaders mondiaux des robots électriques de nettoyage de piscine, avec la marque Dolphin. Maytronics a augmenté sa participation dans MG International par la souscription à une augmentation de capital réalisée le 24 juillet 2018 ayant eu pour effet de porter au 31 décembre 2018 sa détention du capital de la société MG International à 73,03% représentant 82,45% des droits de vote. Maytronics avait précédemment augmenté sa participation en plusieurs étapes depuis 2008, et notamment lors d'une opération d'augmentation de capital réalisée le 30 juin 2011, mais également lors d'achats d'actions intervenus hors marché en 2013 et sur le marché en 2016 et 2017. 3 Maytronics Ltd. détient sur MG International une créance d'un montant de 3.958.068,70 euros consécutivement à la reprise d'une dette senior détenue par un pool bancaire. Les échéances de remboursement de cette dette initialement fixées à compter du 31 mars 2011 ont été successivement reportées, la première échéance étant désormais due au 30 juin 2019 selon un nouvel échéancier consécutivement à un 9ème avenant signé le 13 mars 2019 et autorisé par le Conseil d'administration. 1.2Activité 2018 par Business Unit - Faits marquants de l'exercice écoulé Branche Piscines Privées Etat du marché français de la piscine privée en 2018 La saison piscine a connu en 2018 un déroulement erratique et inhabituel, avec de mauvaises conditions météo tout au long du printemps qui ont causé des ouvertures tardives des bassins, mais à partir du mois juin les piscinistes ont bénéficié d'une très forte fréquentation. En effet, la demande des consommateurs pour la construction de piscines privées est très élevée, et le parc installé de piscines en France a été réévalué lors d'une étude conduite par la Fédération des Professionnels de la Piscine à 1,3 millions de piscines enterrées et 1,2 millions de piscines hors sol durables de plus de 10m2, représentant un marché stable et récurrent pour les professionnels du secteur. Ainsi les ventes d'équipement et consommables pour piscines, telles que relevées par le baromètre trimestriel de la Fédération des Professionnels de la Piscine ont progressé de +10% sur l'année 2018, tandis que la construction de bassins atteignait un +7.5% en tendance annuelle. Le marché français de la piscine avait atteint en 2017 le deuxième plus haut niveau historique en valeur après 2007 à 2.079 millions d'euros, et la croissance s'est poursuivie en 2018. Robots nettoyeurs de piscine Situation commerciale et pénétration du marché français Le groupe Maytronics Ltd conçoit et fabrique les gammes de robots nettoyeurs de piscine, sous la marque principale Dolphin, et sous des marques de distributeurs. Maytronics fait partie des leaders mondiaux de ce marché. Les sociétés concurrentes comprennent notamment le groupe Fluidra, qui a procédé en 2018 à une fusion avec la société Zodiac et devient ainsi le second acteur sur le marché des robots électriques nettoyeurs de piscine, et les groupes Hayward et BWT. BWT est un nouvel acteur sur le marché, après avoir acquis en novembre 2018 les activités de Aquatron, en suite de la décision des autorités européennes de régulation de la concurrence, qui ont conduit Fluidra à céder cette branche. Une des principales caractéristiques de Maytronics sur ce marché est sa stratégie de développement qui différencie très fortement les offres en fonction des canaux de distribution. MG International peut ainsi mettre en place des politiques de distribution adaptées aux exigences des principaux marchés. En France, la société MG International estime détenir 44% du marché des robots électriques de nettoyage de piscine et la distribution des robots Dolphin constitue le premier poste du chiffre d'affaires de MG International. Campagnes marketing conjointes avec les distributeurs de robots Dolphin La société a mis en œuvre depuis 2017 une nouvelle stratégie marketing et publicitaire orientée vers le consommateur final. 4 Mr Philippe Lucas, entraineur de natation et commentateur sportif, apporte à la marque son image d'exigence et de performance et favorise la reconnaissance de Dolphin auprès du grand public. Depuis l'exercice 2018, les principaux distributeurs de Maytronics soutiennent et renforcent la campagne en allouant aux robots Dolphin des espaces publicitaires accrus dans leurs propres plans de communication. Ainsi, la plupart des réseaux de revendeurs ont repris la campagne dans leurs catalogues, et certains ont investi en affichage 4x3, en digital et en marketing direct. Réseau sélectif de revendeurs pour les robots 'S-Series' et 'M-Series' Depuis le 15 juin 2013, Maytronics France s'appuie sur un réseau sélectif de revendeurs pour ses lignes de produit 'Serie S' et 'Serie M', qui participent à l'image qualité de la marque et qui assurent auprès des consommateurs l'exécution du contrat d'entretien Dolphin Service. En 2018, le réseau de distribution sélectif a permis de lancer de manière coordonnée deux importantes campagnes de communication : une campagne de notoriété associant la marque Dolphin aux enseignes des piscinistes membres du réseau, en avril et mai, et une campagne d'éducation au robot électrique nettoyeur de piscine, avec une opération « testez un Dolphin gratuitement durant une semaine » qui a eu lieu sur les mois de juillet et août. Politique de stocks Maytronics France propose aux grands réseaux de distributeurs de piscines ainsi qu'à ses revendeurs Elite des programmes d'achat anticipés « Early buy ». Ces programmes sont soutenus par une politique de stocks élevés, représentant 25.000 robots à disposition en stock en fin d'exercice 2018. Cette nouvelle politique de stock conduit MG International à recourir à des emprunts bancaires moyen terme et court terme. Robots nettoyeurs de piscine pour les piscines collectives et les piscines municipales MG International - Maytronics France propose également aux opérateurs de bassins à usage collectif des solutions de nettoyage des piscines à travers une gamme dédiée de robots électriques de marque Dolphin, tant sur le segment des piscines municipales que sur celui des 'HMAC' (Hôtels, Motels, Résidences, Campings). MG International - Maytronics France répond systématiquement aux appels d'offres lancés par les municipalités ou les communautés d'agglomérations pour le nettoyage des piscines publiques. Les équipes de Maytronics France assurent également l'entretien et la maintenance sur site des robots, notamment à partir des établissements de La Ciotat (13) et de Clamart (92). Couvertures automatiques de piscine Elargissement de la gamme de couvertures automatiques L'exercice 2018 a permis la mise sur le marché d'une gamme élargie de couvertures automatiques de Maytronics. De nouvelles lignes de produit sont apparues et ont trouvées leurs maturités commerciales, ce qui a eu un effet positif important sur les volumes de vente, avec notamment : -Des gammes de couvertures destinées au marché internet, qui permettent l'installation éventuelle du produit directement par les particuliers, ou par des poseurs indépendants ; -Des gammes de couvertures spécialement dessinées en partenariat pour les fabricants de piscines coques polyester, qui permettent des fabrications standardisées, et d'améliorer l'esthétique finale des produits, en dissimulant l'enrouleur dans des logements spécialement prévus à cet effet ; 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. La Sté MG International SA a publié ce contenu, le 18 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

