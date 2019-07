Mg International : Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel 2019

La Ciotat, le 31 juillet 2019

Mise à disposition du rapport financier semestriel

au 30 juin 2019

La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel (comptes sociaux) au 30 juin 2019.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.mginternational.fr dans la rubrique « Information financière », ainsi que sur le site d'Euronext.

MG INTERNATIONAL

code ISIN : FR001204453 - MNEMO : ALMGI

Contacts :

C.Coulomb, Directrice Financière - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 – contact@maytronics.fr

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines.

Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires.

En complétant ces offres avec Aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain.

Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée.

Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d′audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF :

© 2019 ActusNews