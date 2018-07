Réalisation à 100% de L'augmentation de capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

pour un montant total de 2,45 M€ prime d'émission incluse

(Euronext Growth : ALMGI - ISIN : FR0010204453)

La Ciotat, le 24 juillet 2018, 19 h

MG INTERNATIONAL, leader mondial de la sécurité et de l'équipement des piscines privées et publiques, annonce la réussite de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Cette augmentation de capital a pour objet, dans un contexte de croissance soutenue de MG International :

de renforcer les fonds propres de la Société pour financer l'augmentation du besoin en fonds de roulement ;

de capitaliser une partie des créances commerciales détenues par Maytronics LTD, actionnaire majoritaire, sur la Société et en conséquence d'alléger l'endettement de la Société tout en renforçant ses capitaux propres.

Rappel des principales caractéristiques de l'opération :

Faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée aux termes de la 7ème résolution de l'Assemblée générale mixte du 27 juin 2017, le Conseil d'administration de la Société a décidé, le 27 juin 2018, de procéder à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant maximum de 2 451 019,95 euros (prime d'émission incluse), par émission d'un nombre maximal de 860 007 actions ordinaires nouvelles à souscrire en numéraire au prix unitaire de 2,85 €, dont 0,10 € de valeur nominale et 2,75 € de prime d'émission chacune.

Les propriétaires des actions anciennes ou les cessionnaires des DPS attachés auxdites actions, avaient sur les 860 007 actions nouvelles à émettre, un droit préférentiel de souscription (« DPS ») à titre irréductible qui s'exerçait à raison de 5 DPS pour 1 action nouvelle.

Les actionnaires pouvaient, en outre, souscrire à titre réductible aux actions nouvelles.

La période de souscription des actions nouvelles s'est ouverte le 11 juillet 2018 et a pris fin le 18 juillet 2018.

La présente opération, d'un montant total compris entre 100.000 € et 5.000.000 € sur une période de douze mois et ne représentant pas plus de 50% du capital de MG INTERNATIONAL, ne constituait pas une offre au public de titres financiers et en conséquence n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF (art. L. 411-2 du Code monétaire et financier et art. 211-2 du Règlement général de l'AMF).

Un avis aux actionnaires relatif à la présente émission a été publié au BALO du 4 juillet 2018 (n°80).

Résultat de l'opération :

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 1 032 979 actions (sur les 860 007 proposées), dont :

704 223 actions à titre irréductible, soit 68,17 % de la demande,

328 756 à titre réductible, soit 31,83 % de la demande, étant précisé que les actions souscrites à titre réductible ne peuvent être allouées qu'à hauteur du nombre d'actions disponibles après souscriptions à titre irréductible, à savoir 155 784 actions,

soit un montant total, prime d'émission incluse, de 2 451 019,95 euros, représentant 100% du montant initialement offert.

Conformément à son engagement de souscription, et par suite de ses souscriptions à titre irréductible et à titre réductible, Maytronics Ltd, actionnaire majoritaire, s'est vu attribuer un nombre total de 752 589 actions pour un montant de 2 144 878,65 euros par compensation de créance détenue sur la société, soit 87,5 % de l'opération.

Le nombre d'actions nouvelles créées s'établit en conséquence à 860 007, représentant un montant total de 2 451 019,95 €.

Les souscriptions à titre réductible sont limitées à 155 784 actions et sont réparties selon un coefficient d'attribution de 0,050950856. Ce coefficient est calculé sur le nombre de droits appuyant la souscription faite à titre irréductible (sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandée à titre réductible).

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 26 juillet 2018. Elles seront négociables sur le marché Euronext Growth à compter du même jour. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, sous le code ISIN FR0010204453 et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Le capital social de MG INTERNATIONAL s'élèvera à 516 004,60 euros, constitué de 5 160 046 actions d'une valeur nominale de 0,10 €, représentant un nombre total de droits de vote de 8 124 038.

Incidence définitive de l'opération sur la quote-part des capitaux propres par action :

L'incidence définitive de l'émission des actions nouvelles sur la quote-part des capitaux propres par action (calculs effectués sur la base des capitaux propres de MG INTERNATIONAL au 31 décembre 2017), est la suivante :

Avant émission des actions nouvelles : 1,73 € Après émission des actions nouvelles : 1,91 €

Incidence définitive de l'opération sur la situation de l'actionnaire n'ayant pas souscrit :

L'incidence définitive de l'émission sur la participation au capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission et n'ayant pas souscrit à celle-ci est la suivante :

Avant émission des actions nouvelles : 1% Après émission des actions nouvelles : 0,83%

Nouvelle répartition du capital de la société MG INTERNATIONAL :

Actionnaire Nombre d'actions Nombre de droits de vote % actions % droits de vote Maytronics Ltd 3 768 365 6 701 305 73% 82,5% Autres 1 391 681 1 422 733 27% 17,5% TOTAL 5 160 046 8 124 038 100% 100%

Contacts :

M. Vincent Quéré – Directeur général – Mme Céline Coulomb – Directrice Administrative et Financière - Tél. + 33 (0) 4 42 98 14 90 - contact@maytronics.fr

Documents accessibles au public :

Tous les communiqués de presse sont disponibles sur le site Internet de MG INTERNATIONAL :

http://www.mginternational.fr

A propos de MG INTERNATIONAL :

MG INTERNATIONAL

Société anonyme à conseil d'administration

Siège social : Z.I. Athélia IV – 163 avenue des Tamaris, 13705 La Ciotat Cedex

441 743 002 RCS Marseille

MG INTERNATIONAL est cotée sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0010204453 - Mnémo : ALMGI

Mieux connaître MG International

Leader mondial de la sécurité des piscines privées et publiques, MG International a pour ambition de rendre les piscines plus sûres et plus saines. Avec les deux gammes Aquasensor® et Aqualarm® de systèmes d'alarmes pour piscines privées, MG International fait bénéficier de son savoir-faire à un très grand nombre de propriétaires. En complétant ces offres avec aqualife®, les couvertures automatiques multifonctions et Dolphin® les robots nettoyeurs de Piscine fabriqués par Maytronics Ltd, son actionnaire de référence, MG International demeure un fournisseur privilégié des grands acteurs de la piscine de demain. Depuis 2010 MG International a pris le nom commercial de Maytronics France sur le marché domestique de la piscine privée. Avec "Poséidon®", la technologie exclusive de vision par ordinateur la plus aboutie en matière de sécurisation des piscines publiques, le groupe bénéficie d'une reconnaissance internationale.

