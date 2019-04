MGI DIGITAL TECHNOLOGY : exercice 2018 solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

MGI Digital Technology a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 61,034 millions d'euros, en hausse de 14,6%. A l’International, le groupe confirme sa dynamique avec un chiffre d’affaires de 56 millions, en hausse de plus de 19%. L’International concentre plus de 92% de l’activité totale de l’exercice. La croissance de l’activité s’accompagne d’une forte progression des résultats. La marge brute progresse de 13% à 39,4 millions. Elle ressort à 64,5% du chiffre d’affaires contre 65,3% en 2017.Cette évolution reflète la contribution croissante des ventes indirectes dans le cadre du développement de l'activité réalisée au travers du réseau commercial de Konica Minolta Inc.Sur l'année 2018, le chiffre d'affaires réalisé avec le groupe japonais progresse de 13%. Il atteint 38,2 millions contre 33,6 millions en 2017, représentant 62,5% de l'activité totale.Le résultat d'exploitation s'établit à 17,9 millions, en hausse de près de 44%. Cette hausse s'accompagne d'une forte appréciation de la marge d'exploitation qui ressort à 29,2% du chiffre d'affaires contre 23,2% en 2017.Le résultat net progresse de plus de 45% à 12,5 millions, soit une marge nette de 20,5% du chiffre d'affaires.Après ce nouvel exercice réussi, MGI Digital Technology est confiant dans sa capacité à afficher une nouvelle croissance à deux chiffres en 2019.