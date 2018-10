MGI Digital Graphic Technology : Etiquettes adhésives - 2 Finat Awards 2018 pour Azimutprint, avec la JETvarnish 3D Web de MGI

Etiquettes adhésives - 2 Finat Awards 2018 pour Azimutprint, avec la JETvarnish 3D Web de MGI.

L'imprimerie russe azimuprint a remporté deux Awards à l'occasion du concours international organisé comme tous les ans par la FINAT (Fédération Européenne de l'Etiquette Adhésive), pour 2 réalisations ennoblies sur presse numérique

JETvarnish 3D Web de MGI.

 Finat 2018 Award - Dark Chocolate

 Finat 2018 Award - Spaquatoria Milk Dew

La créativité et la qualité d'azimutprint, associées à la JETvarnish marquent des points

Employant 130 collaborateurs, l'imprimerie azimuprint est une imprimerie de référence en Russie dans le domaine de l'étiquette adhésive.

Fondée en 1996 à Iaroslavl, l'entreprise dirigée par Petr Lavrov met en œuvre un parc de machines particulièrement complet, tant traditionnel (flexo et offset) que numérique (EFI Jetrion et HP WS 6600) pour des marchés du luxe, des vins et spiritueux, des cosmétiques, du gourmet et de l'agroalimentaire.

Comptant parmi les tous premiers clients russes de la technologie JETvarnish 3D Web,Azimut Print démontre tout le potentiel de l'ennoblissement numérique, qui permet de réaliser des étiquettes adhésives uniques en leur genre, en combinant en ligne, dépose de vernis UV à plat ou en relief en jet d'encre, dépose de dorure à chaud, embossage et impression numérique d'hologrammes.

La JETvarnish ouvre de nouveaux horizons à l'ennoblissement

Si longtemps azimutprint a opté pour des technologies traditionnelles en matière de finition, la situation a radicalement changé quand elle s'est dotée d'une presse d'ennoblissement numérique lors de la Drupa 2016.

Car l'ennoblissement numérique, en s'affranchissant des clichés et outillages coûteux et longs à mettre en œuvre, a permis à l'imprimeur Russe de développer le concept même d'ennoblissement sur une gamme élargie d'étiquettes (cosmétique, gourmet…) et de substrats

(papier et plastique).

• Le vernis UV relief de la JETvarnish 3D Web lui permet d'obtenir un rendu d'embossage impossible à réaliser sur des étiquettes imprimées sur support composite (PE, PP, PET…).

• La dorure à chaud numérique - à plat ou en relief - est garante d'une finesse de dépose unique sur le marché.

• Le vernis relief jusqu'à 200 microns, affiche une régularité de surface difficile à obtenir en sérigraphie.

• La dépose de dorure à chaud en données variables permet de proposer un type de numérotation plébiscité, impossible à obtenir autrement.

• L'impression d'hologrammes en données variables est une alternative peu onéreuse et très efficace en matière de sécurisation, par rapport aux coûteux hologrammes traditionnels.

2 étiquettes magnifiques récompensées à Dublin

Les Awards de la FINAT sont une référence incontournable dans le domaine de l'étiquette adhésive, auxquels concourent des imprimeurs du monde entier ! Cette année, la cérémonie avait lieu à Dublin, qui ne réunissait pas moins de 300 professionnels.

Parmi les 270 modèles d'étiquettes soumis cette année aux membres du jury international, 7 étiquettes proposées par Azimut Print ont été retenues, et 2 récompensées :

• DARK CHOCOLATE

Le jury de la Finat a été séduit par le très haut niveau qualitatif de ces étiquettes, notamment le repérage du vernis et de la dorure, et le brillant et le tendu de ce même vernis. Imprimée en 5 couleurs sur presse numérique HP WS 6600, sur un PP Top Silver (Fasson) pelliculé mat, ces 3 étiquettes différentes (tirage 900m) correspondant à 3 références produit, destinées à être apposées sur des boîtages de luxe, ont bénéficié d'un ennoblissement numérique sur JETvarnish 3D Web de chez MGI, intégrant un vernis UV 3D repéré et une dorure à chaud numérique.

• SPAQUATORIA MILK DEW

Le jury de la Finat a été séduit par le haut niveau de qualité de ces étiquettes, et notamment par la finesse du vernis 3D. Imprimées sur presse numérique HP WS 6600, sur un PP Top Silver Fasson pelliculé mat, ce jeu de 4 étiquettes différentes (tirage 850m), destinées à être apposées sur un spray cosmétique, ont bénéficié d'un ennoblissement numérique consistant dans un vernis UV 3D.

Ces deux Awards prestigieux ne sont pas la seule récompense internationale reçue cette année par l'imprimeur russe, récompensé en début d'année à Paris, par le Trophée Etiq&Pack 2018, pour une étiquette de cosmétique Omega Derm, qui sortait du lot, avec son vernis UV en relief.

Petr Lavrov, directeur d'azimutprint déclare à cette occasion : "Avoir obtenu pas moins de 3 Awards internationaux en moins de 3 mois, est une grande fierté pour notre imprimerie. Ces Awards attribués par des professionnels reconnus soulignent l'excellence de nos technologies et de nos équipes et mettent en avant le fait que l'ennoblissement numérique constitue un élément clé dans la valeur ajoutée de nos étiquettes adhésives".

Victor Abergel, directeur général de MGI est pour sa part ravi de cette reconnaissance : "Les deux Finat Awards 2018 d'azimutprint nous vont droit au cœur, azimutprint ayant été l'un de nos tous premiers clients dans le domaine de l'étiquette adhésive en optant pour notre JETvarnish 3D Web. Les deux réalisations primées sont magnifiques, qui mettent bien en valeur les emballages sur lesquelles elles sont apposées. Au moment où la valeur ajoutée de l'impression s'est banalisée, l'ennoblissement numérique démontre aujourd'hui qu'il constitue le nouveau vecteur de croissance tant en valeur ajoutée qu'en différenciation dans l'industrie de l'étiquette et du flexible packaging".

