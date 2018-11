MGI Digital Graphic Technology : Pour ses 130 ans, l'imprimerie allemande Hahn Media+Druck passe à l'ennoblissement numérique avec MGI

Pour ses 130 ans, l'imprimerie allemande Hahn Media+Druck passe à l'ennoblissement numérique avec MGI.

Pour se différencier sur ses marchés de communication, de packaging et de marketing direct, l'imprimeur basé à Rostock s'est équipé d'une presse d'ennoblissement numérique MGI JETvarnish 3D Evo. Réceptionnée fin juillet, cette presse était la grande vedette de la journée Portes Ouvertes organisée le 27 septembre pour les 130 ans de l'entreprise, entreprise qui communique désormais sur... la 4D !!

Interview croisée de Norbert et Torsten Hahn, qui dirigent avec leur sœur

Antje, l'entreprise familiale rachetée par leur père Horst en 1964.

Norbert Hahn, pourriez-vous nous présenter imprimerie, Hahn Media+Druck ?

Norbert Hahn - Nous sommes une entreprise de taille intermédiaire employant 45 collaborateurs, active sur les marchés de la création graphique, de l'impression offset et numérique, de l'internet (création de sites...), et du marketing direct. Nous disposons de notre propre site de vente en ligne. Notre imprimerie fête ses 130 ans cette année. Elle est dans notre famille depuis 54 ans et son rachat par notre père alors âgé de 21 ans ! Hahn Media+Druck propose une grande palette de services à nos clients, qui va de l'impression d'une brochure à l'envoi d'un mailing, en passant par la création ou l'impression d'un packaging, ou l'élaboration d'une campagne cross-media. Nous traitons environ 500 commandes par mois, pour un chiffre d'affaires annuel de 5 millions d'euros.

En quoi consiste votre parc machines ?

Norbert Hahn - Notre parc machines se compose de presses offset Heidelberg haute-pile en encres traditionnelles et UV, d'une presse numérique HP Indigo et d'un atelier de finition, de mise sous pli et d'expédition très complet, puisque notre stratégie est de générer le maximum de valeur ajoutée en interne. Notre tout dernier investissement machine consiste dans la JETvarnish 3D Evo de MGI, qui nous permet d'ajouter une nouvelle corde à notre arc, en nous permettant de proposer de l'ennoblissement numérique, à savoir du vernis UV et de la dorure à chaud, en données fixes ou variables, à plat ou en relief.

Torsten Hahn, pourquoi avoir éprouvé le besoin d'enrichir votre parc machines déjà très complet, d'une MGI JETvarnish 3D Evo ?

Torsten Hahn - Notre démarche est clairement d'agir, pas de réagir. Nous préférons anticiper que subir. Cet état d'esprit est celui que notre père nous a toujours inculqué, et qui est partie prenante de l'ADN même de notre entreprise. Dans ce cadre, nous préférons participer au développement d'une tendance de marché, que la subir et devoir nous y adapter dans l'urgence. Auprès de nos clients, nous souhaitons toujours nous distinguer en étant force de proposition, en leur présentant des innovations, de la différenciation, afin de rendre leur communication et leurs packagings plus efficaces. Nous disposons par exemple d'un studio intégré, avec 6 créatifs, à même de bien comprendre les besoins exprimés par les agences et donneurs d'ordres, pour y répondre le plus efficacement possible. Dans ce contexte, vous comprenez bien que la JETvarnish 3D Evo de MGI répond parfaitement à cette stratégie, qui nous permet d'imaginer, de tester et de produire des imprimés et packagings particulièrement attractifs et efficaces.

Torsten Hahn, depuis l'intégration de la JETvarnish 3D Evo, vous mettez en avant la 4D. C'est quoi la 4D, quand une MGI JETvarnish ennoblit en 3D, c'est à dire en relief ?

Torsten Hahn - Cela a été une question présente sur toutes les lèvres de nos clients lors de cette journée Portes Ouvertes !! Effectivement, la JETvarnish imprime à plat ou en relief, c'est à dire en 3D, aussi bien du vernis UV que de la dorure à chaud, selon un procédé numérique. Pour nous, la 4D, c'est l'effet sensoriel ! Avec un vernis UV en relief et une éventuelle dorure à chaud, le papier et l'encre d'imprimerie sont véritablement sublimés. Le rapport à l'objet imprimé change du tout au tout !! On a immédiatement envie de saisir l'objet, de faire jouer la lumière sur sa surface, de le caresser. L'imprimé ou le packaging acquiert une quatrième dimension sensorielle, qui en décuple la visibilité, l'efficacité...

Torsten Hahn, pourquoi partir dans l'ennoblissement numérique avec MGI ?

Torsten Hahn - Très clairement, nous avons étudié les deux technologies du marché de l'ennoblissement numérique, à savoir MGI et Scodix. Le début de notre réflexion remonte à 2012. A cette époque, nous n'étions pas encore convaincus de la maturité du marché. Nous avons donc décidé d'attendre, pour voir qui prendrait le pas, avons poursuivi nos investissements productifs par ailleurs, tout en gardant un œil sur l'ennoblissement numérique qui était stratégique pour nous. L'introduction par MGI d'un scanner permettant un calage automatique à la volée, piloté par intelligence artificielle (AIS Smartscanner - ndlr) nous a totalement convaincu, et nous a poussé à nous décider d'investir dans la technologie MGI en début d'année. Très clairement, la technologie MGI surpasse largement celle de Scodix, ce que nous a confirmé sa mise en oeuvre depuis fin juillet, tant d'un point de vue fiabilité que qualité d'impression. Chaque entreprise doit vraiment opter pour la technologie qui répond le mieux à ses besoins. Pour nous, la JETvarnish 3D EVO est la presse d'ennoblissement numérique qui répond le mieux à nos attentes, tant d'un point de vue performance que du point de vue de la différenciation qu'elle nous confère sur le marché. Par ailleurs, nous avons été très satisfaits de la qualité d'écoute et de service de la société X-Doc Solution, distributeur de MGI.

Comment s'est déroulée l'installation de la JETvarnish de MGI ?

Norbert Hahn - Cette installation s'est déroulée d'une façon on ne peut plus classique, les personnels de X-Doc Solutions venant majoritairement de chez Heidelberg !! Il n'y a pas eu de surprise. Les pré-requis étaient clairement exprimés, notamment au niveau des branchements électriques et de l'hygrométrie. Nous avons d'ailleurs souhaité aménager un atelier spécifique pour la JETvarnish 3D Evo, atelier dédié... à la 4D, situé à proximité de notre presse numérique et de nos presses offset. Il est important de distinguer une technologie aussi innovante, tant auprès de nos collaborateurs que de nos clients !

Quel est le premier impact de la 4D auprès de vos clients ?

Norbert Hahn - La 4D nous ouvre de nouvelles portes, suscite beaucoup d'intérêt. Les premiers retours sont très prometteurs, d'autant que nos créatifs ont imaginé des supports marketing très innovants afin de montrer à nos clients tout le potentiel qu'elle recèle...

