MGI Digital Graphic Technology : Technology Invente l'Industrial Print Factory 4.0 avec l'AlphaJET au salon All4pack

Invente l'Industrial Print Factory 4.0 avec l'AlphaJET au salon All4pack

L'AlphaJET® réunit sur une seule et même plateforme de production industrielle au format B1, 6 étapes d'impression et d'ennoblissement numériques. Une révolution dans l'industrie de l'imprimerie et du packaging.

Véritable technologie de rupture, l'AlphaJET® sera dévoilée en avant-première mondiale sur le Stand MGI

(6L148) lors du salon All4pack prévu du 26 au 29 novembre, à Paris Villepinte. Sélectionnée par le Comité d'Experts du Salon pour ses nombreuses innovations, l'AlphaJET a d'ailleurs remporté le prestigieux

Innovation Award All4pack 2018, la cérémonie de remise étant prévue le 26 novembre à 12H00.

Le concept d'Industrial Print Factory porté par l'AlphaJET s'inscrit pleinement dans la stratégie "Innovation in Motion" développée par MGI, consistant à mettre sur le marché des solutions Usine 4.0 dédiées au secteur de l'imprimerie et du packaging, se substituant à des processus de production traditionnels jusqu'à présent complexes, longs et coûteux à mettre en œuvre.

Imprimerie industrielle : la production de packaging 4.0

L'AlphaJET est la première solution digitale regroupant sur une seule presse numérique industrielle, des opérations qui nécessitaient jusqu'à présent plusieurs équipements différents, ou qui devaient être sous-traitées.

L'AlphaJET intègre :

 L'impression d'un VERNIS ou COATING et/ou d'une 5e COULEUR (blanc)

 l'IMPRESSION QUADRI JET D'ENCRE (encre pigmentaire aqueuse DuraLinkTM Memjet).

 la dépose numérique d'un VERNIS UV sélectif à plat ou en relief, en données fixes ou variables

 la dépose numérique de DORURE A CHAUD, à plat ou en relief, en données fixes ou variables

 l'impression d'HOLOGRAMMES DIGITAUX en données fixes ou variables

 la dépose d'éléments d'ELECTRONIQUE IMPRIMEE (antennes NFC et circuits compatibles avec des écrans OLED souples)

L'AlphaJET permet d'éliminer les ruptures de process et temps intermédiaires au sein de l'usine, et réduit drastiquement les temps de calage et la passe, du fait notamment de son calage automatique à la volée opéré par son scanner doté d'une intelligence artificielle (SmartScanner AIS by MGI).

Un passage papier révolutionnaire

Révolutionnaire, l'AlphaJET se présente comme une chaîne de production circulaire, le long de laquelle sont positionnés les différents groupes imprimants-ennoblissants. Le transport du papier s'opère au travers de plateaux aspirants, mus par un moteur linéaire électromagnétique. Cette rupture technologique permet de garantir une précision de 5 microns, pour une qualité d'impression-ennoblissement unique, tout en permettant de traiter des supports rigides, couvrant tous les substrats du monde du packaging.

En fonction des opérations à réaliser, le substrat peut être amené à réaliser plusieurs passages dans les groupes imprimant, pour accueillir plusieurs traitements, sans rupture de production. Positionnées côte à côte, la marge et la recette de l'ALPHAJET permettent de réduire les déplacements de l'opérateur au quotidien, pour une meilleure productivité.

Première mondiale avec la technologie jet d'encre quadri DuraLink de

Memjet®

Le développement de l'AlphaJET a été l'occasion pour MGI de nouer un partenariat technologique avec Memjet,l'un des leaders mondiaux du marché du jet d'encre.

L'AlphaJET est en effet dotée, en première mondiale, des nouvelles tête jet d'encre DuraLink,développées par Memjet, caractérisées par une définition 1600dpi et un haut niveau de redondance des buses pour une qualité d'impression optimale, associées à des encres pigmentaires aqueuses. Ces encres offrent l'un des plus importants Gamut du secteur, une très bonne tenue dans le temps, et répondent aux contraintes du monde du packaging agroalimentaire.

Polyvalente, l'AlphaJET associe à la technologie jet d'encre DuraLink Memjet, la dépose jet d'encre d'un vernis ou blanc UV, puis d'un vernis sélectif UV et de dorure à chaud, à plat ou tactiles.

Cette nouvelle technologie hybride, associant encres aqueuses et encres/vernis UV permet d'imprimer et d'ennoblir des packaging et imprimés commerciaux, en haute définition, à la vitesse de 1800 feuilles B1 heure (jusqu'à 75x120), sur des substrats souples ou rigides, aussi divers que du papier, du carton, de l'ondulé, de la triple-cannelure…

Fabriquer des packagings complexes, en toute simplicité

Par son architecture technique et ses choix technologiques, l'AlphaJET est idéale pour réaliser des packagings à très forte valeur ajoutée, sachant que virtuellement 25% de tout ce qui est imprimé aujourd'hui est du packaging.

Il devient ainsi possible de fabriquer en une seule opération, des étuis pliants intégrant une impression quadri, enrichis d'une ou de deux dorures à chaud en données variables, d'un vernis sélectif tactile, et sécurisés avec des hologrammes générés en données variables.

Son processus 100% numérique en fait l'outil parfait pour produire de vastes campagnes, tout en gérant différentes versions de packagings, mais aussi des séries limitées d'emballages en données variables voire du prototype ! Sa capacité à déposer des éléments d'électronique imprimés unique à ce jour, permet d'ores et déjà d'anticiper le développement du marché du SMART-PACKAGING.

Industrial Print Factory : toute une ligne de production, dans une seule machine

Pionnier de l'Usine 4.0 dans le domaine de l'Imprimerie et du Packaging, MGI offre la possibilité aux imprimeurs de réduire drastiquement leurs coûts, par une optimisation unique de leurs flux de production.

Le concept d'Industrial Print Factory mis en œuvre pour la toute première fois sur l'AlphaJET permet :

 de supprimer les temps de production intermédiaires

 d'éliminer les coûts de consommables (plaques, clichés, formes)

 de faire décroître les coûts de non-conformité

 de réduire les opérations de contrôle de production

 de supprimer les opérations de sous-traitance

 de réduire la surface au sol allouée à la production

 d'optimiser le nombre d'opérateurs sur site

L'AlphaJET permet aux industriels de disposer d'une ligne de production complète, s'adaptant tant aux marchés du packaging qu'à ceux de l'imprimerie commerciale.

En réduisant la surface au sol nécessaire, l'AlphaJET s'inscrit pleinement dans leur volonté d'optimiser leur bilan carbone.

Modulaire, l'ALPHAJET a été conçue pour être upgradable à tout moment, en accueillant de nouveaux groupes Impression/Ennoblissement, afin de s'adapter au mieux à l'évolution de leurs marchés.

La force de l'Alliance Konica Minolta / MGI Digital Technology sur All4pack 2018

L'Alliance stratégique entre MGI Digital Technology et le groupe japonais Konica Minolta sera présente en force sur le Salon ALL4PACK 2018, les stands des deux sociétés étant contigus dans le Hall 6.

Le Stand Konica Minolta (L151) présentera ainsi une presse numérique dédiée à l'impression d'étiquettes adhésives, l'AccurioLabel 190. Cette presse toner sec, en condition de production, imprimera des bobines d'étiquettes qui seront ensuite ennoblies sur le stand MGI Digital Technology, sur une JETvarnish 3D

Web.

Le Stand MGI Digital Technology de près de 300m2 (L148) accueillera pour sa part 3 équipements :

 AlphaJET - Première Mondiale.

 JETvarnish 3D Evo - presse d'ennoblissement numérique feuille à feuille au format B1.

 JETvarnish 3D Web - presse d'ennoblissement numérique bobine-bobine

Ces 3 presses seront présentées en configuration de production, et réaliseront durant les 4 jours du salon, des étuis, fourreaux, boîtes, étiquettes adhésives et manchons thermo-rétractables. Les feuilles B1 imprimées et/ou ennoblies sur papiers Eska et Metsä, seront découpées en temps réel sur le stand Fogepack Systèmes.

Pionnier du marché du Smartpackaging, MGI Digital Technology exposera enfin en première mondiale des étuis et boîtes intégrant électronique imprimée et écrans oled.

Innovation in Motion by MGI : une longue histoire d'innovations

L'AlphaJET dévoilée pour la toute première fois par MGI lors du Salon All4pack 2018, est la suite logique de toute une série d'innovations qui ont durablement marqué le secteur des industries graphiques et du packaging depuis une dizaine d'années :

 DRUPA 2008 : MGI invente le marché de l'ennoblissement numérique avec la JETvarnish 2D UV

 DRUPA 2012 : MGI dévoile la JETvarnish 3DTM, créant de facto le vernis numérique UV tactile et la dorure à chaud numérique

 DRUPA 2016 : MGI lance la première presse d'ennoblissement numérique bobine-bobine JETvarnish 3D WebTM (étiquette et flexible packaging), ainsi que la première presse d'ennoblissement numérique au format B1, la JETvarnish EvoTM.

A propos du Groupe MGI

Créée en 1982, MGI Digital Technology conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de presses d'impression et d'ennoblissement numériques, à destination des professionnels de l'impression commerciale, de l'édition, de l'étiquette adhésive, du cartonnage et du packaging.

Cotée sur Alternext depuis 2006, disposant de 4 sites de production localisés en France et en Allemagne, MGI consacre près de 20% de son chiffre d'affaires annuel en Recherche & Développement.

MGI se positionne aujourd'hui comme le leader mondial du marché de l'ennoblissement numérique, avec une gamme de 4 presses JETvarnish 3D feuille à feuille et bobine-bobine.

