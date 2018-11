MGI Digital Graphic Technology : Technology remporte l'Oscar de l'Emballage 2018 avec son AlphaJET

MGI Digital Technology remporte l'Oscar de l'Emballage 2018 avec son

AlphaJET

Le concept d'Industrial Print Factory 4.0 porté par l'AlphaJET a séduit le jury des Oscars de l'Emballage 2018, par son innovation technologique et l'optimisation des processus de production qu'il apporte dans l'impression et l'ennoblissement des emballages et packagings.

C'est dans une ambiance de fête qu'avait lieu hier soir à Paris, la cérémonie de Remise des Oscars de l'Emballage 2018, qui a célébré l'innovation apportée sur le marché de l'emballage et du packaging par l'AlphaJET, dévoilée le matin même par MGI Digital

Technology, en ouverture du salon international de l'emballage All4pack.

Récompensée à l'unanimité des membres du Jury des Oscars, l'AlphaJET constitue en effet une innovation de rupture sur le marché de l'emballage et de l'imprimerie.

Presse numérique industrielle au format B1 (jusqu'au 75x120) dédiée à l'emballage et au packaging, l'AlphaJET réunit en effet sur une même ligne de production circulaire, 6 étapes d'impression et d'ennoblissement numériques :

 impression d'un VERNIS ou COATING et/ou d'une 5 e COULEUR (blanc)

 IMPRESSION QUADRI JET D'ENCRE (encre pigmentaire aqueuse DuraLink Memjet®).

 dépose numérique d'un VERNIS UV sélectif à plat ou en relief, en données fixes ou variables

 dépose numérique de DORURE A CHAUD, à plat ou en relief, en données fixes ou variables

 impression d'HOLOGRAMMES DIGITAUX en données fixes ou variables

 dépose d'éléments d'ELECTRONIQUE IMPRIMEE (antennes NFC et circuits compatibles avec des écrans OLED souples)

Industrial Print Factory 4.0 : Toute une ligne de production sur une seule machine

Révolutionnaire, l'AlphaJET se présente comme une chaîne de production circulaire, le long de laquelle sont positionnés les différents groupes imprimants-ennoblissants.

Le transport du papier s'opère au travers de plateaux aspirants, mus par un moteur linéaire électromagnétique. Cette rupture technologique permet de garantir une précision de 5 microns, pour une qualité d'impression et d'ennoblissement unique, tout en permettant de traiter des supports rigides, couvrant tous les substrats du monde du packaging.

Devant près de 240 invités, Jean-Marc Doré, membre du Jury et président du Geppia a remis l'Oscar de l'Emballage à Edmond Abergel, président de MGI Digital Technology, et Raphaël

Renaud, Chef du Projet AlphaJET.

A cette occasion, Edmond Abergel a déclaré : "C'est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu cet Oscar de l'Emballage 2018, qui matérialise la rupture qu'apporte l'AlphaJET sur le marché de l'emballage, du packaging et de l'imprimerie. L'AlphaJET représente au mieux notre stratégie Usine 4.0, consistant à proposer des équipements intégrant des fonctionnalités jusqu'à présent réalisées sur plusieurs machines ou sous-traitées. Avec l'AlphaJET, les industriels bénéficient de gains de productivité importants, optimisent les processus de production et peuvent réaliser des emballages et packaging à très forte valeur ajoutée, en toute simplicité".

Exposée sur le Salon All4pack du 26 au 29 novembre, l'AlphaJET y réalise en conditions de production, l'impression et l'ennoblissement au format B1 d'étuis, de fourreaux et de boîtes sur des substrats ESKA et Metsä. Les feuilles imprimées et ennoblies sont ensuite découpées sur le stand Fogepack.

Certains de ces étuis et boîtes intègrent électronique imprimée et écrans oled, afin de démontrer tout le potentiel du marché du Smartpackaging dont MGI Digital Technology est l'un des pionniers.

A noter que le matin de la remise de cet Oscar de l'Emballage 2018, l'AlphaJET avait déjà été récompensée d'un Award de l'Innovation du Comité Pack Experts d'All4Pack.

###

Pour plus d'informationshttp://www.mgi-fr.com/fr/

###

A propos du Groupe MGI

Créée en 1982, MGI Digital Technology conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de presses d'impression et d'ennoblissement numériques, à destination des professionnels de l'impression commerciale, de l'édition, de l'étiquette adhésive, du cartonnage et du packaging. Cotée sur Alternext depuis 2006, disposant de 4 sites de production localisés en France et en Allemagne, MGI consacre près de 20% de son chiffre d'affaires annuel en Recherche & Développement. MGI se positionne aujourd'hui comme le leader mondial du marché de l'ennoblissement numérique, avec une gamme de 4 presses JETvarnish 3D feuille à feuille et bobine-bobine.

Contact presse:

MGI Digital Technology Headquarter/Europe/Middle-East/Africa/Russia

Clémence Mathieu

Marketing & Communication +33 (0)1 45 21 06 60c.mathieu@mgi-fr.com