MGI Digital : partenariat stratégique avec Konando Printing

09/08/2018 | 09:49

MGI Digital Technology et Konica-Minolta annoncent la signature d'un partenariat stratégique avec Konando Printing, l'un des leaders japonais du marketing, à l'occasion du salon international de l'imprimerie de Tokyo qui avait lieu du 26 au 31 juillet.



Au terme de ce partenariat, Konando Printing créée une imprimerie Konando Lab, dotée d'une presse d'ennoblissement numérique JETvarnish 3D Evo de MGI, et d'une presse d'imprimerie Jet d'Encre AccurioJet KM-1 de Konica Minolta.



