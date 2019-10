''MGI Digital Technology : 2020, année charnière des cinq suivantes''

93% du chiffre d’affaires réalisé à l’international, croissance à deux chiffres, 15% du CA investi en R&D, 22% de marge nette, un cours multiplié par 9 depuis l’IPO en 2006…voilà qui résume bien la réussite des trois frères Abergel, fondateurs de MGI en 1982. L’alliance avec le géant japonais Konica Minolta en 2016 fut un tournant pour le Groupe, qui se focalise alors sur la R&D et la production. 2020 sera une année de lancements majeurs à l’occasion du salon de la DRUPA, qui a lieu tous les quatre ans. Entretien.

Edmond Abergel, pouvez-vous nous rappeler quelle est l’activité de MGI ?

"Spécialistes des solutions professionnelles d’impression digitale, notre mission est d’inventer des produits de rupture dans une industrie très traditionnelle : l’imprimerie. Cela nous a amenés ces dernières années à nous concentrer sur l’ennoblissement des packagings, grâce à la technologie jet d’encre. Le packaging est décisif dans le choix des produits en linéaire, les marques sont donc prêtes à payer la valeur ajoutée que nous leurs apportons. Le marché mondial de l’impression numérique pour le packaging pèse plus de 160 milliards de $ et connait une croissance annuelle de 6%. Sur ce marché, nous sommes particulièrement innovants dans l’ennoblissement des supports papier, carton, bois et plastique, avec l’apport de vernis 2D, 3D et dorures. Nous sommes 203 collaborateurs chez MGI, dont 30% d’ingénieurs, avec une organisation industrielle (20 000 m2) qui ressemble à un mini Airbus : la mécanique industrielle en Allemagne, les câblages électriques de nos sous-ensembles à Tours, et à Fresnes le contrôle qualité des sous-ensembles avant assemblage et expédition."

La gamme MGI (Source société)

Comment assurez-vous la distribution de vos presses numériques, dont la valeur peut atteindre jusqu’à 2,5 M€ ?

"Le réseau de distribution est stratégique dans notre métier. Vous avez beau avoir la plus belle innovation, la vendre est un autre sujet. En 2016, nous avons fait le choix, plutôt que dépenser des dizaines de millions d’euros dans l’élargissement de notre réseau de vente, de confier toute la commercialisation au géant japonais Konica Minolta afin de bénéficier de la force d’un groupe de 40 000 personnes, présent dans 150 pays. Konica Minolta est alors passé de 10 à 40% au capital de MGI, à un cours de 38€, moyennant une prime de 31% sur le cours de Bourse à l’époque. Pour notre actionnaire de référence, il s’agissait de bénéficier de la capacité d’innovation de MGI dans l’impression industrielle, ceci dans un contexte d’essoufflement du modèle de service office développé par les plus grands acteurs de l’impression. Notre Groupe détient une cinquantaine de brevets et nous n’avons à l’heure actuelle pas véritablement de concurrent frontal sur nos dernières innovations. Inventeurs du vernis 2D et 3D sur packaging, nous avons investi ces dernières années dans le packaging augmenté, le packaging de demain. Il intègrera la lumière, le son, de l’électronique imprimé capable d’interagir avec le smartphone. La traçabilité et la data sont l’avenir de notre métier. Après des années d’investissements, nous sommes en train de finaliser la façon dont nous comptons monétiser, directement auprès des marques, la gestion de ces données, avec à la clé une progression de nos ventes de services software à travers nos solutions MGI Labs et MGI Connect. Konica Minolta sera un allié de poids dans le succès de ces nouveaux débouchés, qui devraient d’ici trois ans représenter plus de 10% de notre chiffre d’affaires."

Comment se passe l’exercice 2019 ?

"Les résultats du premier semestre, en hausse de 14% pour le résultat d’exploitation et de 19% pour le résultat net, montrent que notre croissance de 10% s’accompagne d’un effet de levier continu sur nos marges. Le Groupe a continué à profiter de la montée en puissance des ventes sur le réseau mondial de Konica Minolta. Sur le semestre, le chiffre d’affaires réalisé avec le Groupe japonais progresse de près de 52% pour atteindre 24,6M€. Il représente 75,8% de l’activité totale du semestre contre 54,7% sur la même période de 2018. Ce chiffre a vocation à approcher les 100% dans les années à venir. Les chiffres de l’exercice 2019 seront dans la continuité de ce début d’année : une croissance d’activité un peu en dessous de ce que nous aurions pu espérer, mais supérieure à 10%, et des marges plutôt meilleures qu’attendu. Les prochains mois seront marqués par la participation à des salons importants, en collaboration de plus en plus étroite avec Konica Minolta, et par le lancement et le déploiement de nos nouvelles solutions de packaging intelligent. La fin 2019 et le début 2020 seront consacrés à la préparation de la Drupa, le plus grand salon mondial dédié à l’impression qui se tiendra du 16 au 26 juin 2020. Ce rendez-vous majeur pour nous génèrera certainement des commandes importantes dans les 12 à 18 mois suivants, nous permettant d’atteindre à cet horizon les 100 M€ de CA."

Quelle est la stratégie actionnariale de MGI ?

"Notre actionnaire japonais ne nous réclame pas de dividende, il nous laisse poursuivre notre stratégie de réinvestissement dans l’innovation, la R&D. Nos interlocuteurs chez Konica Minolta sont des opérationnels, industriels ou des commerciaux, pas des financiers à la direction groupe. Mais j’aurais tendance à penser que les choses finiront par évoluer compte tenu de la valeur croissante que nous apporte le groupe japonais avec son réseau. En attendant, nous avons investi 2M€ dans le rachat d’actions en 2018, profitant de cours bas. Nous n’avons pas encore décidé si nous allions les annuler, mais ce fut un excellent investissement."

L'Auteur est actionnaire à titre personnel