MGI Digital Technology : Formulaire vote correspondance

Résolutions Vote dans l'ordre de leur (ne cocher qu'une case par résolution) présentation à l'assemblée générale du 15 juin 2020 Pour l'adoption Contre Abstention

__________________________________________________________________________________________

1ère résolution □ □ □ 2ème résolution □ □ □ 3ème résolution □ □ □ 4ème résolution □ □ □ 5ème résolution □ □ □ 6ème résolution □ □ □ 7ème résolution □ □ □ 8ème résolution □ □ □ 9ème résolution □ □ □ 10ème résolution □ □ □

Le soussigné déclare que la formalité suivante prévue par l'article R 225-85 alinéa 1er du Code de commerce, a été respectée, savoir l'inscription des actions dans les comptes tenus par la société émettrice ou dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire deux (2) jours ouvrés jours avant la réunion.

Fait à _____________ Le _______________ 2020 Signature

Rappel des dispositions de l'article R225-77 du Code Commerce :

La date après laquelle il ne sera plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris.