MGI Digital Technology : Labelexpo 2019 - MGI Digital Technology et Konica-Minolta, une offre unique dans les étiquettes adhésives et le flexible packaging.

Fresnes, 10/09/2019

Pour diffusion immédiate

Labelexpo 2019 - MGI Digital Technology et Konica-

Minolta, une offre unique dans les étiquettes

adhésives et le flexible packaging.

LabelExpo, premier salon mondial dédié aux étiquettes adhésives

et au flexible packaging, qui a lieu du 24 au 27 septembre, à Bruxelles, sera l'occasion pour MGI et Konica Minolta, d'afficher leur dynamisme sur ce marché, au travers d'un stand commun de près de 350 m2 regroupant 5 presses d'impression et d'ennoblissement numériques.

Pour sa 40ème édition, le salon Labelexpo sera le témoin d'un marché dont le développement ne se dément pas, avec un chiffre d'affaires mondial qui devrait passer de 31 à 41 milliards de dollars entre 2018 et 2023 pour les étiquettes adhésives, tandis que celui du flexible packaging passera de 98 à 132 milliards de dollars (2016-2022)*.

Sur ce marché en croissance, porté par l'essor des technologies numériques, MGI Digital Technology et Konica-Minolta, démontreront toute la pertinence de leur gamme de presses d'impression et d'ennoblissement numériques, auprès des 38000 visiteurs attendus à Bruxelles et venus du monde entier.

