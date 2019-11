un potentiel immense possible la société semble posséder une avance techno sur ce qui remplacera le fameux code barre ; si cela est avéré, il y a là un gisement de croissance phénoménal. MGI est titulaire de plusieurs techno leader dont impression 3d/4d dans l'ennoblissement packaging mais aussi dans l'encre conductrice dans l'identification RFID sans puce. De quoi tt simplement rendre obsolete l'identification actuelle et en terme d'identification et en terme de prix puisque on serait sur une base de 1 à...100 ! Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée

1