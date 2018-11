MICHAEL KORS : les ventes déçoivent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michael Kors est attendu en net repli à l'ouverture. Le groupe de mode de plus en plus centré sur le luxe depuis son rachat de Versace a dévoilé des résultats trimestriels contrastés. Au deuxième trimestre de son exercice décalé, la marque new-yorkaise a dégagé un bénéfice net en repli de 32% à 137,6 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,27 dollar, au dessus du consensus qui le donnait à 1,10 dollar. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8,7% à 1,25 milliard, un montant inférieur aux attentes de Wall Street, qui attendait 1,26 milliard.Par ailleurs, les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont reculé dans le bas d'une fourchette à un chiffre. Le consensus tablait sur un repli de 0,9%.Les ventes de la marque Michael Kors sont restées stables à 643,9 millions alors que le consensus tablait sur 659,3 millions. Les ventes de Jimmy Choo se sont établies à 116,7 millions, au-dessus du consensus qui était de 114,8 millions.Michael Kors a relevé sa prévision de BPA 2018, hors éléments exceptionnels. Il est attendu entre 4,95 et 5,05 dollars contre entre 4,9 et 5 dollars auparavant.Pour le trimestre en cours, Michael Kors anticipe un BPA compris entre 1,52 et 1,57 dollar. Le marché escompte, lui, 1,82 dollar.