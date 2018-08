Michael Kors : relèvement d'objectifs annuels

08/08/2018 | 13:33

A l'occasion de la publication de résultats solides pour son premier trimestre comptable, Michael Kors indique relever sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté, l'anticipant désormais entre 4,90 et cinq dollars, et non plus entre 4,65 et 4,75 dollars.



Sur les trois premiers mois de son exercice, la maison de luxe a vu son résultat net part du groupe augmenter de près de moitié à 186,4 millions de dollars, soit 1,22 dollar par action. En données ajustées, le BPA s'est même accru de 65% à 1,32 dollar.



Michael Kors a amélioré sa marge brute ajustée de 2,3 points à 62,6% pour des revenus en croissance de 26,3% à 1,2 milliard de dollars, dopés par une contribution plus forte que prévu de Jimmy Choo qui est consolidé depuis le 1er novembre dernier.



