Michelin : Oddo BHF juge un avertissement peu probable

07/10/2019 | 09:33

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et son objectif de 135 euros sur Michelin, indiquant que ses nouvelles prévisions le confortent dans l'idée qu'un avertissement 'est peu probable lors de la publication trimestrielle malgré un scénario adverse sur les volumes.



Selon le bureau d'études, 'Michelin se distingue toujours au sein du secteur par une visibilité supérieure ou encore une croissance des résultats de 9% par an en 2019/20, et une génération de FCF à nouveau en hausse et confirmée récemment par le management'.



'Ces atouts, ainsi que le potentiel de réduction des coûts, ne nous semblent pas reflétés dans la valorisation que nous jugeons très attractive après le récent repli sectoriel', poursuit l'analyste en charge du dossier.



