Michelin : Oddo reste à l'achat après les semestriels

26/07/2019 | 10:17

Michelin a annoncé un bénéfice de 844 millions d'euros, contre 917 millions pour les six premiers mois de l'année 2018. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 135 E.



' Alors que la plupart des équipementiers ont dû revoir leurs ambitions en baisse face à un environnement moins favorable (production), la confirmation de la guidance annuelle de Michelin ne faisait pas débat, malgré un momentum sur les volumes moins bon qu'anticipé ' explique Oddo.



' Dans ce contexte, la moins bonne dynamique sur les volumes au T2, principal facteur de l'écart de 4% (EBIT) avec un consensus publié avant les marchés de juin, ne devrait pas surprendre '.



' Face à cela, les attentes 2019 ne devraient être revues qu'en légère baisse (environ 3% sur l'EBIT) afin d'intégrer le nouveau scénario volumes légèrement négatif ' rajoute le bureau d'analyses.



