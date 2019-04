Michelin : valeur préférée d'Oddo, objectif de 135 E

08/04/2019 | 10:24

Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 135 E après la récente journée investisseurs. ' Michelin demeure l'une de nos valeurs préférées (Convictions ODDO Large Cap) car nous restons convaincus que la valeur se distingue très favorablement au sein du secteur automobile et que ses atouts ne sont pas encore totalement reflétés dans la valorisation ' explique Oddo.



Oddo souligne que les éléments financiers du plan 2020 ont été confirmés. Le groupe attend toujours un EBIT d'environ 3 700 ME avant FX et un FCF supérieur à 1 700 ME en 2020, tous deux globalement en ligne avec les attentes du bureau d'analyses.



' Nous avons trouvé les réponses du management convaincantes sur les thématiques clés de l'equity story, à savoir la compétitivité du groupe, ses perspectives de croissance, son leadership technologique ou encore la transformation du profil, accélérée à travers les récentes opérations de M&A ' indique Oddo dans son analyse.



' Ainsi, après cet événement, le curseur nous semble désormais encore davantage placé sur l'exécution que sur l'orientation stratégique/ le positionnement ' rajoute le bureau d'études.



