Les marques mondiales et locales de Michelin

L'industriel français vend des pneumatiques sous de nombreuses marques, au-delà bien sûr de la plus connue, Michelin elle-même, désormais positionnée sur le segment haut de gamme (dit Tier 1). L'autre marque mondiale du groupe, BF Goodrich (acquise en 1990), a un positionnement un peu moins élevé (dit Tier 2) et centré sur les véhicules sportifs et les SUV, notamment les 4X4. Le groupe possède aussi deux marques régionales, Uniroyal aux Etats-Unis et Kléber en Europe (Tier 2 elles aussi). Ces deux marques anciennes ont une histoire commune avec BF Goodrich mais Uniroyal présente une singularité : la marque est opérée par Continental en Europe et en Afrique / Moyen-Orient et par Michelin aux Etats-Unis.



Le groupe possède aussi des marques dites nationales, même si elles peuvent être vendues dans des réseaux en-dehors de leurs marchés d'origine. C'est le cas de Riken au Japon, plutôt dans l'entrée de gamme. Ou de Kormoran en Pologne, de Tigar / Orium en Serbie, de Taurus en Hongrie et de Siamtyre en Thaïlande. Les principaux logos sont disponibles ci-dessous.





Source : Présentation Actionnaires Michelin (Uniroyal est détenu en Europe par Continental) Source : Présentation Actionnaires Michelin (Uniroyal est détenu en Europe par Continental)



Le groupe Michelin et ses différentes marques est au coude-à-coude avec le japonais Bridgestone pour la couronne mondiale, avec 14% de parts de marché.



Source : Présentation Actionnaires Michelin, chiffres de 2018