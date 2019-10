MICHELIN : Deustche Bank toujours acheteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank affiche une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 135 euros sur le titre Michelin. Le bureau d’études note que la restructuration s’accélère du côté du fabricant de pneumatique, avec une deuxième fermeture d’usine en trois semaines en Europe occidentale. L'un des moteurs de la croissance des bénéfices est la fermeture d'usines plus petites pour réaliser des économies d'échelle et adresser la question des coûts, note l’analyste.