MICHELIN : Invest Securities relève sa cible après les résultats semestriels

Invest Securities a relevé son objectif de cours de 106 à 114 euros sur le titre Michelin, tout en maintenant son opinion Neutre, suite à la publication par le fabricant de pneumatiques de ses résultats du premier semestre 2018.Si la publication montre bien la pression subie par le groupe dans ses activités SR1 (Tourisme et camionnette) et SR2 (Poids lourds et bus), à la fois en croissance et en marges, le bureau d'études note que les activités SR3 (spécialités) sont la surprise de cette publication, avec son accélération confirmée et une marge d'Ebita qui compense les érosions de SR1 et SR2.L'analyste anticipe que les acquisitions du britannique Fenner et du canadien Camso vont amplifier ce levier à partir du second semestre 2018 et en année pleine sur 2019.En conséquence, l'expert a relevé ses estimations pour 2018, 2019 et 2020, avec une cible d'Ebita groupe 2020 de 3, 765 milliards d'euros, au-dessus de la guidance maintenue à 3, 5 milliards d'euros, malgré le relèvement des objectifs de free cash flow à 1, 6 milliard d'euros contre 1, 4 milliard., Invest Securites laisse inchangée son opinion Neutre sur la valeur, puisqu'il l'avait déjà relevée deux semaines auparavant.