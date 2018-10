MICHELIN : abaisse ses prévisions de marché, le titre dérape

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin (-9,91% à 89,10 euros) dérape sérieusement depuis ce matin, après avoir révisé à la baisse ses prévisions de marché pour l’ensemble de l’année 2018. Le fabricant de pneumatiques doit ainsi faire face à un ralentissement de la demande en Chine, ainsi qu'à une évolution défavorable du côté des matières premières et des devises.Plus généralement, le contexte apparaît difficile pour l'ensemble du secteur automobile, qu'il s'agisse des avertissements de Continental et Daimler, des velléités commerciales de Donald Trump ou encore de la mise en application de nouvelles normes d'homologation des véhicules (WLTP) en Europe.De fait, le groupe basé à Clermont-Ferrand attend une croissance des volumes légèrement positive sur l'année. Il visait auparavant une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés. Michelin prévoit pour les véhicules de tourisme, une hausse de 0,5% contre +1,5% auparavant et pour les poids lourds une contraction de 1,5% contre +0,5% auparavant. Dans les spécialités, la prévision de marché a été confirmée à +6%.Cet abaissement des prévisions de marché a relégué au second plan une publication du troisième trimestre 2018 légèrement supérieure aux attentes. Sur la période, les ventes du groupe ont progressé de 5,2% à 5,615 milliards d'euros alors que le consensus Reuters visait 5,5 milliards.Du côté des analystes, les avis sont plus mesurés que les humeurs du marché. Ainsi, Oddo BHF et UBS ont tout deux renouvelé leur recommandation Achat sur Michelin." S'ils ne sont donc pas totalement immunisés, les pneus confirment leur profil défensif avec un avertissement de bien moindre ampleur par rapport à ceux vus récemment chez les constructeurs et les équipementiers ", juge Oddo BHF.Malgré des volumes qui s'annoncent encore moroses pour 2019, le groupe s'est montré rassurant, en tablant sur une progression de son résultat de 13%, souligne l'analyste.Peu d'autres acteurs du secteur seront en mesure d'offrir cette performance avec une visibilité similaire, conclut le bureau d'études.