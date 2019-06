Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DASSAULT AVIATION 0.75% 1217 -0.17% MICHELIN 1.21% 112.85 28.60% SAFRAN 2.96% 128.6 18.50%

Michelin et Safran Landing Systems ont annoncé, à l'occasion du salon du Bourget, le succès des essais en vol du premier pneu d'avion connecté PresSense, le 13 juin à Istres, sur un Falcon 2000S de Dassault Aviation. Concrètement, PresSense est une solution sans fil destinée à faciliter les opérations de maintenance au sol des compagnies aériennes. Le capteur électronique récolte les informations concernant la pression des pneumatiques et transmet ces données numériques à distance.Et ceci sans nécessité d'intervenir sur le pneu, grâce à un lecteur connecté et relié à une base de données.Les relevés de mesure sauvegardés sont ensuite accessibles via une interface web assurant ainsi une traçabilité optimale.Des séances d'essais en vol sur différentes plateformes avions auront lieu fin 2019 et début 2020.